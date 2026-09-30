[특징주] 美 반도체지수 상승에 주성엔지니어링 4%↑…소부장株 강세

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레이저쎌·미래산업·저스템 9%대 상승

오픈AI 새 AI 에이전트 공개…AI 반도체 수요 확대 기대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 30일 장 초반 반도체 소재·부품·장비(소부장)주가 동반 상승하고 있다. 간밤 미국 증시에서 AI 반도체주가 강세를 보이면서 국내 관련주에도 매수세가 유입되는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 31분 기준 주성엔지니어링은 전 거래일보다 9000원(4.05%) 오른 23만1000원에 거래되고 있다. 같은 시각 레이저쎌(9.88%), 미래산업(9.80%), 저스템(9.15%), HPSP(3.77%) 등도 일제히 상승세를 나타내고 있다.

오픈AI 로고 [사진=블룸버그통신]

간밤 미국 증시에서는 국채금리 상승으로 주요 지수가 약세를 보였지만 반도체 업종은 상대적으로 선방했다. 필라델피아 반도체지수는 전 거래일 대비 1.32% 상승했다.

미국 장기 국채금리는 높은 수준을 이어갔다. 30년물 금리는 장중 5.6206%까지 오르며 2002년 6월 이후 최고치를 기록했고, 10년물 금리도 5.293%까지 상승해 2007년 6월 이후 가장 높은 수준을 나타냈다.

높은 금리에도 장 후반 반도체주가 상승폭을 키운 데는 AI 산업에 대한 기대가 영향을 미쳤다. 오픈AI가 이용자의 업무를 대신 수행하도록 설계된 상시 가동형 AI 에이전트를 공개하면서 AI 관련 기술 발전과 반도체 수요 확대에 대한 기대가 다시 부각됐다.

이에 따라 AI 반도체 관련주가 강세를 보였고 필라델피아 반도체지수도 상승 마감했다. 국내 증시에서도 AI 반도체 투자 확대에 따른 수혜가 예상되는 소부장주를 중심으로 매수세가 이어지는 모습이다.

rkgml925@newspim.com