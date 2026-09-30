마스턴투자운용, 발달장애인 자립 돕는 물품기부…5년째 나눔 이어져

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굿윌스토어 통해 재판매, 고용·자립 지원 확대

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대체투자 전문 자산운용사 마스턴투자운용이 발달장애인의 고용과 자립을 지원하기 위한 임직원 참여형 물품 기부 캠페인을 5년째 이어간다.

마스턴투자운용은 정례 사회공헌 프로그램인 '함께하는 물품 기부 캠페인 시즌5'를 오는 10월 1일부터 23일까지 약 3주간 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 캠페인은 지난 4월 출범한 사회공헌추진단 산하 선한영향실천센터가 주관한다. 선한영향실천센터는 임직원 참여형 나눔 프로그램과 산학협력, 지역사회 연계 활동 등을 기획·운영하는 사회공헌 전담 조직이다.

임직원들이 기증한 의류와 잡화, 소형가전, 생활용품 등은 밀알복지재단이 운영하는 굿윌스토어로 전달된다. 기증 물품은 매장에서 재판매되며 수익금은 발달장애인의 일자리 창출과 자립 지원에 활용된다.

마스턴투자운용 사회공헌추진단이 굿윌스토어와 협력해 진행하는 '물품기부 캠페인' 포스터. [사진=마스턴투자운용 브랜드전략팀]

'함께하는 물품 기부 캠페인'은 2022년 시작된 이후 매년 이어지고 있는 마스턴투자운용의 대표 사회공헌 활동이다. 마스턴투자운용은 임직원의 자발적인 참여가 누적되면서 물품 기부가 일회성 이벤트를 넘어 조직 문화로 자리 잡았다고 설명했다.

캠페인 기간 동안 사내에 기부 물품 수거함과 기증봉투가 비치된다. 임직원은 굿윌스토어 기증 기준에 맞는 물품을 자유롭게 기부할 수 있으며, QR코드를 통해 기증 내역을 등록하면 연말정산 세액공제도 받을 수 있다.

최근 기업들의 ESG 경영이 환경 중심에서 사회적 가치 창출로 확대되면서 임직원 참여형 사회공헌 활동도 늘어나는 추세다.

특히 사용하지 않는 물품을 재활용해 자원순환과 취약계층 일자리 창출을 동시에 지원하는 '순환형 기부'는 기업 사회공헌의 대표적인 모델 가운데 하나로 자리 잡고 있다.

박형석 마스턴투자운용 대표는 "임직원 한 사람 한 사람의 작은 나눔이 모여 누군가의 일자리가 되고 자립의 발판이 된다는 점에서 이번 캠페인은 의미가 크다"며 "앞으로도 단발성 이벤트가 아닌 지속적인 실천을 통해 사회적 가치를 창출하고 사회적 책임을 다하기 위해 더욱 노력할 것"이라고 말했다.

한편 마스턴투자운용 사회공헌추진단은 대학생 대상 재능기부 특강과 장애인 인식개선 프로그램 등 다양한 사회공헌 활동을 확대하며 지역사회와 연계한 소셜 임팩트 활동을 이어가고 있다.

plum@newspim.com