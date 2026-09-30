[개장시황] 코스피, 외인 순매수에 6926선 회복

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SK하이닉스·삼성전기 1%대 상승

코스닥도 0.91%↑…이오테크닉스·HPSP 등 반도체 장비주 강세

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 30일 코스피가 외국인 순매수에 힘입어 0.8%대 상승 중이다. 전날 미국 증시가 장기 국채금리 상승에도 낙폭을 제한한 가운데 반도체주를 중심으로 매수세가 유입되는 모습이다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 5분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 55.45포인트(0.81%) 오른 6926.26에 거래되고 있다. 외국인이 593억원을 순매수하고 있으며 개인과 기관은 각각 848억원, 135억원을 순매도하고 있다.

29일 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

시가총액 상위 종목에서는 삼성전자(0.46%), SK하이닉스(1.64%), SK스퀘어(1.16%), 삼성전기(1.64%), LG에너지솔루션(0.99%) 등이 상승세다. 반면 삼성전자우(-0.25%), 현대차(-0.14%), 삼성바이오로직스(-0.07%), KB금융(-0.75%) 등은 하락하고 있으며, 삼성생명(0.00%)은 보합이다.

같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 7.72포인트(0.91%) 오른 857.52를 기록하고 있다. 개인이 464억원 어치 사들이고 있는 가운데 외국인과 기관은 각각 202억원, 140억원 어치를 팔아치우고 있다.

코스닥 시장에서는 알테오젠(0.20%), 에코프로(2.54%), 에코프로비엠(3.20%), 주성엔지니어링(2.70%), 레인보우로보틱스(1.80%), 원익IPS(2.61%), 이오테크닉스(4.84%), 리노공업(1.50%), HPSP(6.39%) 등이 오르고 있다. 심텍(-1.77%)은 약세다.

증권가에서는 분기 마지막 거래일인 오늘 글로벌 펀드의 포트폴리오 리밸런싱에 따른 수급 변동성이 남아 있다는 분석이 나온다. 다만 이번 3분기 말 외국인 매도 규모가 지난 2분기 말보다 크지 않을 것으로 관측된다.

한지영 키움증권 연구원은 "글로벌 펀드의 리밸런싱 수요가 국내 외국인 순매도로 이어질 소지는 있겠지만, 리밸런싱발 순매도 금액이 제한될 것이라는 점과 비중 조절과 같은 기계적인 수급 변화가 중기적인 방향성을 바꾸지 않을 것이라는 점을 대응 전략에 반영하는 것이 적절하다"고 말했다.

한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1352.0원을 기록했다.

rkgml925@newspim.com