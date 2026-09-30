지니언스, 고용노동부 '일자리 으뜸기업' 선정

주 4.5일제 시범 운영…AI 기반 업무 자동화 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 사이버 보안 기업 지니언스가 고용노동부가 주관하는 '2026년 대한민국 일자리 으뜸기업'에 선정됐다고 30일 밝혔다. 경기도의 '2026년 경기도 주 4.5일제 시범사업'에도 참여해 8월부터 주 4.5일제를 시범 운영 중이다.

'대한민국 일자리 으뜸기업'은 탁월한 고용 창출 성과와 일·생활 균형 실천, 업무 환경 개선 등 좋은 일자리 만들기에 앞장선 민간기업을 선정하는 제도다. 인증기업에는 신용평가 우대, 여신지원 금리우대, 출입국 우대카드 발급 등 행정·재정적 지원이 제공된다.

회사에 따르면 지니언스는 청년 및 전문 인력 중심의 지속적인 고용 확대, 유연근무 환경, 임직원 성장 지원 복지 제도 등을 갖춘 점에서 높은 평가를 받았다. 청년 채용을 확대하고 있으며 채용 시 학력·성별 등의 조건 없이 능력 위주로 진행하고 있다. 육아휴직과 출산휴가 지원도 적극 추진 중이다.

지니언스 로고. [사진=지니언스]

지니언스는 시차출퇴근제, 재택근무, 매월 세 번째 금요일 12시 퇴근인 '패밀리데이' 등 선진적 조직문화를 운영해왔다. 직원의 개인별 역량 강화 교육과 자격증 취득 지원, AI 서비스 활용 비용 지원을 통해 구성원의 성장을 지원하고 있다.

주 4.5일제 시범사업 참여는 근로시간 단축을 넘어 AI 기반의 업무 자동화와 프로세스 재편을 통해 동일한 시간 내에 더 높은 성과를 창출하려는 취지다. 반복적이고 정형화된 업무를 AI 시스템에 이관함으로써 임직원들이 창의적이고 전략적인 핵심 업무에 집중할 수 있는 환경을 구축할 계획이다.

이동범 지니언스 대표이사는 "일자리 으뜸기업 선정과 주 4.5일제 시범사업 추진은 전사적인 AI 내재화와 업무 프로세스 혁신, 그리고 임직원을 존중하는 조직문화가 결합되었기에 가능했던 성과"라며 "앞으로도 지속적인 AI 기술 혁신을 바탕으로 일과 성과를 모두 잡는 고효율 일터를 구축하겠다"고 말했다.

한편 지니언스는 이번 시범사업을 계기로 채용 브랜딩을 강화하고 IT·보안 분야 우수 인재 확보에 나설 계획이다.

nylee54@newspim.com