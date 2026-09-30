던킨, 3분기 영업이익 53% 증가…배달·리뉴얼이 성장 이끌었다

AI 핵심 요약beta
- 던킨이 3분기 영업이익 53% 늘고 매출도 10% 증가했다.
- 제품 경쟁력 강화와 배달 채널 확대, 점포 리뉴얼이 주효했다.
- 배달 매출은 50% 늘고 리뉴얼 가맹점 매출도 30% 증가했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 비알코리아가 운영하는 던킨의 올해 3분기 영업이익이 전년 동기 대비 53% 증가했다. 같은 기간 매출은 10% 늘었고, 1~3분기 누적 기준으로도 성장세를 이어가고 있다.
던킨은 실적 성장의 배경으로 제품 경쟁력 강화, 배달 채널 확대, 점포 리뉴얼을 꼽았다. 허희수 사장이 주도해 온 제품 전략이 성장의 축이 됐다는 설명이다. 던킨은 플래그십 스토어 '원더스'를 앞세워 '두바이st 쫀득 먼치킨', '버터떡 먼치킨', '우베 츄이스티', '자이언트 버킷' 등 디저트 트렌드를 접목한 신제품을 잇따라 내놨다. 최근에는 전통 디저트를 도넛으로 재해석한 '호박 인절미 카스텔라 도넛'과 '학화호도먼치킨'도 출시했다.
배달 채널에서는 성과가 수치로 나타났다. 던킨은 배달 플랫폼과의 협업을 넓히고 올여름 배달 플랫폼 연계 전용 메뉴를 선보였으며, 지난 7월 배달 매출은 전년 동기 대비 50% 증가했다.
가맹점 성과도 두드러졌다. 상권과 매장 특성을 고려해 지난 1년간 리뉴얼을 거쳐 새로 문을 연 가맹점의 3분기 매출은 전년 동기 대비 30% 증가했다. 기존점 매출도 약 10% 성장해 가맹점 전반에서 고른 성장세가 나타났다는 게 던킨의 설명이다.
던킨 관계자는 "차별화된 제품과 배달 채널 경쟁력 강화, 점포 경쟁력 제고 노력이 실적 성장으로 이어지고 있다"며 "가맹점의 성장이 본사의 성장으로 이어지는 선순환 구조를 바탕으로 앞으로도 가맹점과 본사가 함께 지속 성장할 수 있는 상생경영을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.
fineview@newspim.com