전국 지방의원 한자리에…지역균형성장·AI 등 국정 핵심과제 배운다

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행안부, 대전서 '2026 지방의회 아카데미' 개최

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 전국 지방의원들이 한자리에 모여 지역균형성장과 인공지능(AI), 재난안전 등 지역 현안과 직결된 국정 핵심과제를 학습한다.

행정안전부 지방자치인재개발원은 30일 대전에서 전국 지방의원을 대상으로 '2026 지방의회 아카데미'를 개최한다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

이번 아카데미는 지난 6월 지방의원 당선인 과정과 권역별 초선의원 직무연수에 이어 마련됐다. 지방의원들의 국정운영 방향에 대한 이해를 높이고 중앙과 지방의 협력을 강화하는 한편 지방의회의 정책·의정 역량을 높이는 것이 목적이다.

본격적인 교육에 앞서 행안부 장관과 대한민국시도의회의장협의회 회장 등 중앙·지방 협력 주체들이 지난 7월 출범한 지방의회의 새 출발을 응원하고 지방의회의 역할과 중앙-지방 협력의 중요성을 강조할 예정이다.

지방의원들이 의정활동 과정에서 겪은 현장 경험과 고민을 공유하는 소통의 시간도 마련된다. 지역이 공통으로 직면한 현안을 놓고 의견을 나누며 지방의원 간 교류와 협력을 강화한다는 취지다.

교육은 ▲대한민국 지역균형성장 전략 ▲인공지능(AI) 정책과 지역혁신 ▲국가재난관리 체계의 이해 ▲신뢰를 높이는 리더의 스피치 등으로 구성됐다.

'대한민국 지역균형성장 전략' 교육에서는 저출생·고령화 시대 지역균형성장 전략의 필요성과 정책 방향, 지방정부의 역할 등을 다룬다. 수도권 일극 중심의 성장 구조를 벗어나 지역소멸에 대응하고 지속 가능한 성장을 이끌기 위한 방안을 살펴본다.

'인공지능(AI) 정책과 지역혁신'에서는 행정·산업·교육 등 사회 전반에 변화를 일으키고 있는 AI 기술 동향과 정부 정책을 소개하고, 이를 지역 현장에 접목할 수 있는 정책 방향을 모색한다.

재난 분야에서는 재난의 개념과 국가재난관리 체계 및 정책을 살펴보고 복합·대형화하는 재난에 대응하기 위한 지방의회의 역할을 논의한다. 주민과의 소통 역량을 높이기 위한 스피치 교육에서는 목소리와 시선, 태도 등 효과적인 표현 방법을 다룬다.

박대민 지방자치인재개발원장 직무대리는 "이번 아카데미를 통해 지방의회가 국정운영 방향을 폭넓게 이해하고 지역의 미래를 위한 정책 방향을 마련하는 데 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 지방의회의 전문성과 의정 역량을 높이고 의정활동에 실질적인 도움이 되는 수요자 중심의 교육을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com