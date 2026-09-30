[종합] 트럼프, 韓 540억달러 알래스카 LNG 투자 발표 예고

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韓 2000억달러 대미 투자계획 공개 전망…3500억달러 약속 1차 사업 묶음

한국 정부는 '추후 협의' 분류…알래스카 경합주 정치와 맞물려 주목

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 30일(현지시간) 한국의 전략적 투자펀드를 활용해 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 등 미국 내 주요 사업에 투자하는 계획을 발표할 것으로 전망된다.

로이터통신은 29일(현지시간) 논의 상황에 정통한 소식통 2명을 인용해 트럼프 행정부가 한국의 전략적 투자펀드를 활용해 미국 내 주요 프로젝트에 투자하는 방안을 발표할 수 있으며, 이 중 알래스카 LNG 사업에 약 540억달러(약 73조원)가 배정될 수 있다고 보도했다.

블룸버그통신은 트럼프 대통령이 30일 백악관 오벌오피스에서 한국의 약 2000억달러(약 271조원) 규모 대미 투자계획을 발표할 예정이라고 전했다. 블룸버그는 원전 등 다른 에너지 사업도 한국 투자 대상이 될 것이라고 전했다.

이는 지난해 한미 무역 합의에 포함된 총 3500억달러 규모의 대미 투자 약속에 따른 1차 사업 묶음이다. 한국 측 투자 약속은 1500억달러 규모 조선업 협력과 2000억달러 규모 전략적 투자로 구성됐다.

다만 한국 정부는 지난 22일 국회에 텍사스 엔시날 가스복합발전소 건설을 대미 전략투자 1호 사업으로 보고하면서, 알래스카 LNG와 미국 내 대형 원전 8기 건설은 추가 협의가 필요한 후속 사업으로 분류했다.

◆ 약 1190㎞ 가스관 건설…아시아 LNG 시장 겨냥

알래스카 LNG 프로젝트는 알래스카 북부 노스슬로프에서 생산한 천연가스를 주 남부 해안의 액화시설까지 약 740마일(약 1190㎞)의 파이프라인으로 운송한 뒤 LNG로 만들어 아시아 시장에 수출하는 사업이다. 블룸버그는 한국의 지원이 이 사업 개발에 중요할 것으로 보인다고 전했다.

사업은 미국 비상장 기업 글렌파른 그룹이 추진하고 있다. 로이터에 따르면 일본의 LNG 수입업체 JERA와 도쿄가스는 알래스카 LNG가 건설될 경우 연간 총 200만t을 구매하는 예비 계약을 체결했으며, 글렌파른은 연간 1300만t 규모의 구매 약속을 확보했다. 다만 추가 구매계약 확보와 기존 예비 합의의 확정계약 전환 등이 필요한 것으로 전해졌다.

블룸버그는 글렌파른이 LNG 수입업체들과 예비 합의를 맺었지만 아직 최종투자결정(FID)에 이르지는 못했다고 전했다. 대규모 인프라 건설과 높은 비용 부담 등이 사업의 걸림돌로 꼽혀 왔다.

알래스카 LNG는 완공까지 최대 4년이 걸릴 것으로 예상돼 중동발 공급 차질에 대한 단기적인 해법은 되기 어렵다. 다만 중동 전쟁으로 카타르와 아랍에미리트(UAE)의 LNG 공급이 차질을 빚으면서 아시아 LNG 수입업체들이 공급 안정성에 더욱 민감해진 상황이다. 블룸버그는 두 국가가 전쟁 전 세계 LNG 공급량의 약 5분의 1을 담당했다고 전했다.

알래스카 LNG 사업은 에너지·투자 사업을 넘어 11월 미국 중간선거를 앞둔 알래스카의 정치적 변수로도 주목된다. 블룸버그에 따르면 공화당 소속 댄 설리번 알래스카 상원의원은 알래스카 LNG 사업을 지지해 왔으며, 민주당의 메리 펠톨라 전 하원의원과 재선 경쟁을 벌이고 있다.

설리번 의원과 공화당 소속 닉 베기치 하원의원, 마이크 던리비 주지사는 30일 백악관 발표 행사에 참석할 예정으로 알려졌다. 트럼프 대통령은 10월 알래스카 방문 및 유세도 검토하고 있다고 블룸버그는 전했다.

앞서 트럼프 대통령은 28일에도 인도 대기업의 150억달러 규모 아이오와주 제철소 건설 제안을 내세운 바 있다.

나토 정상회의에 참석차 튀르키예를 방문한 이재명 대통령이 지난달 7일(현지시간) 레젭 타입 에르도안 튀르키예 대통령 내외가 주최한 리셉션과 환영 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다. 2026.07.07 [사진=청와대]

kwonjiun@newspim.com