정인호 대표 "삼립, 향후 18개월 체질개선 승부"…D-커머스·냉동생지 키운다

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 정인호 삼립 각자 대표이사가 "앞으로 18개월은 삼립이 수익성 중심의 체질 개선과 성장 기반 구축을 본격화하는 중요한 전환점이 될 것"이라고 밝혔다. 지난 4월 취임 이후 처음으로 시장 앞에 서서 구체적인 경영 목표와 실행 계획을 내놨다.

29일 기업설명회에서 발언하는 정인호 삼립 대표이사. [사진= 삼립]

삼립은 29일 애널리스트와 기관투자자를 대상으로 기업설명회(IR)를 열고 기업가치 제고를 위한 중장기 비전과 체질 개선 로드맵을 발표했다. 정 대표는 이 자리에서 "글로벌 사업 확대와 사업 구조 혁신을 통해 지속 가능한 성장 체계를 구축하고, 기업가치와 주주가치를 함께 높여 나가겠다"고 말했다.

삼립은 향후 18개월 동안 수익성 개선과 사업 포트폴리오 재편에서 가시적인 성과를 내겠다는 전략을 제시했다. 글로벌, D-커머스, 냉동생지, 제품혁신을 4대 핵심 성장축으로 육성하고 연구개발(R&D)과 마케팅에 공격적으로 투자한다. 중장기적으로는 2030년까지 별도 기준 매출 2조1107억 원, 영업이익 1700억 원, 영업이익률 8%를 달성한다는 목표다.

성장의 중심은 글로벌 사업이다. 현재 750억 원 수준인 글로벌 매출을 2030년 5000억 원 규모로 키운다. 미국 코스트코 등에서 검증한 성공 방식을 다른 지역과 유통채널로 확산하는 '글로벌 스케일 모델'을 구축하고, 베이커리 대표 제품과 K-디저트 중심으로 수출을 확대한다. 미국 코스트코 관련 매출은 2026년 300억 원에서 2030년 1500억 원으로 5배 늘리고, 입점 점포는 300개에서 900개 이상으로, 제품군은 2개에서 6개로 확대할 계획이다.

푸드 사업은 수익성 중심으로 재편한다. 성장성이 높은 샌드위치·샐러드 시장에서 1위 지위를 강화하고, 저당·웰니스 소스 B2B 공급과 K-소스, 레디밀로 영역을 넓힌다. 육가공 부문은 B2B 채널에 집중해 연 25억 원 안팎의 손익 개선을 예상하며, 비핵심 사업 정리 등으로 추가 140억 원의 수익성 개선을 추진한다.

주주환원 정책도 강화한다. 중장기 배당성향 목표를 30%로 설정하고, 투자 회수 기준을 체계적으로 관리해 일관되고 예측 가능한 주주환원 정책을 시행한다. 핵심성과지표(KPI)와 재무성과는 분기별로 공개해 시장과의 소통을 이어가기로 했다.

안전관리 강화 방안도 구체화했다. 안전 최우선 문화 정착, 고위험 설비 선제 개선, 현장 표준 작업 정착, 경영진 및 독립적 검증 강화 등 4대 영역 10대 핵심과제를 연내 완료할 계획이다. 올해 1~8월 누적 재해율은 0.48%로, 식품업계 평균 재해율 0.99%(2025년 기준, 한국산업안전보건공단 자료)보다 낮은 수준이라고 삼립은 밝혔다.



fineview@newspim.com