벤처기업협회, 헬프네이쳐·디쌤비즈·매이드 등 '제5회 이달의 우수벤처' 발표

친환경·AI·3D프린팅 혁신 기업

독자 기술로 현장 문제 해결 주도

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 벤처기업협회가 뛰어난 기술성과 성장 잠재력으로 산업 현장의 혁신을 이끌고 있는 헬프네이쳐, 디쌤비즈, 매이드 등 총 3개사를 '제5회 이달의 우수벤처'로 최종 선정했다고 30일 밝혔다.

이번 심사는 기업이 보유한 독자적 원천기술을 바탕으로 실제 산업 현장의 문제점을 해결하고, 새로운 시장과 산업 생태계를 창출해 내고 있는지에 중점을 뒀다.

[사진=벤처기업협회]

친환경 분야 우수벤처로 선정된 헬프네이쳐는 바이오차(Biochar)와 결합한 100% 생분해성 플라스틱 소재 및 일관 제조공정 기술을 구축한 기업이다. 원료 배합부터 완제품 생산까지 연속 처리하는 자동화 시스템을 갖춰, 6개월 내 자연 분해되는 고기능성 농업용 필름과 친환경 패키징 소재를 선보이며 글로벌 시장 진출을 추진 중이다.

스마트팩토리 분야의 주식회사 디쌤비즈는 머신비전과 딥러닝(AI) 기술을 결합해 기존의 수동 볼트 체결 작업을 자동화한 '볼팅자동화 시스템'을 선보였다. LS전선 생산 라인에 대형 시스템을 구축해 작업 표준화와 생산성 향상을 입증했으며, 향후 ESS 및 전기차 배터리 분야로 영역을 확대할 계획이다.

딥테크 분야의 주식회사 매이드는 반도체 및 우주항공 위성 부품에 쓰이는 고강도 실리콘카바이드(SiC) 소재를 3D프린팅으로 제조하는 기술을 확보했다. 가공이 까다롭던 기존 방식의 한계를 극복하고, 형상 출력부터 열처리까지의 제조 전 과정을 일원화해 부품 제조 리드타임과 비용을 혁신적으로 단축했다.

벤처기업협회 관계자는 "이번에 선정된 3개사는 독자적인 원천기술과 혁신적인 사업모델을 바탕으로 산업현장의 문제를 해결하고, 이를 새로운 시장과 사업기회로 확장해 나가고 있는 혁신의 주체들"이라며 "우리 벤처기업들이 기술을 실제 산업과 시장의 변화로 연결해 나갈 수 있도록 지속적으로 우수 벤처기업들을 발굴하고 알릴 계획"이라고 밝혔다.

stpoemseok@newspim.com