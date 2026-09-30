[종합] 8월 생산·소비·투자 '트리플 감소'…자동차 생산 6년 6개월 만에 낙폭 최대

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데이터처, '8월 산업활동동향' 발표

생산 -1.3%·소비 -1.8%·투자 -9.5%

자동차 생산 -24.8%…휴가 집중 영향

건설 1.9%↑…선행지수 10개월 만 하락

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난달 생산·소비·투자 등 주요 산업활동 지표가 일제히 전월 대비 마이너스를 기록했다. 모든 지표가 꺾이는 '트리플 감소'를 기록한 것은 지난 5월 이후 3개월 만이다.

자동차 업계의 하계휴가가 8월에 집중되면서 자동차 생산이 큰 폭으로 줄었고, 선박·항공기 등 운송장비 투자도 감소했다. 생산과 소비는 두 달 연속 줄어든 반면 건설기성은 증가했다.

◆ 자동차 생산 24.8% 급감…생산·소비 두 달 연속 감소

30일 국가데이터처가 발표한 '2026년 8월 산업활동동향'에 따르면, 지난달 전(全)산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)는 118.7(2020=100)로 전월 대비 1.3% 감소했다.

전산업생산은 지난 6월 2.6% 증가한 뒤 7월(-0.1%)에 이어 두 달 연속 감소했다. 감소폭은 지난해 10월 이후 가장 컸다.

서비스업(0.5%)과 건설업(1.9%)에서 생산이 늘었으나, 광공업(-4.8%)과 공공행정(-2.9%)에서 줄면서 전체 실적을 끌어내렸다.

특히 광공업생산은 자동차(-24.8%)와 고무·플라스틱(-11.0%), 반도체(-2.2%) 등에서 감소했다. 자동차 생산 감소폭은 2020년 2월(-28.9%) 이후 6년 6개월 만에 최대였다. 자동차 생산이 줄면서 타이어 등 관련 제품을 생산하는 고무·플라스틱도 부진했다.

데이터처 관계자는 "자동차의 경우 7~8월에 분산되던 하계휴가가 8월에 집중되면서 조업일수가 전월보다 약 5일 감소했고, 생산 감소에 영향을 줬다"고 설명했다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널 모습. [사진 = 뉴스핌DB]

제조업 평균가동률은 70.8%로 전월보다 4.0%포인트(p) 하락했다. 제조업 재고는 전월 대비 0.6% 증가했다.

서비스업생산은 도소매(-0.7%) 등에서 줄었으나 정보통신(4.7%)과 전문·과학·기술(2.3%) 등에서 늘면서 전월 대비 0.5% 증가했다.

데이터처 관계자는 "데이터센터 관련 소프트웨어 수요 증가 등의 영향으로 정보통신업에서 생산이 늘어났다"고 설명했다.

다만 전산업생산은 전년 동월과 비교하면 1.9% 증가했다. 광공업(-2.2%)에서 생산이 줄었으나 서비스업(4.6%)과 공공행정(0.9%), 건설업(1.3%)에서 늘어난 영향이다.

소비를 보여주는 소매판매는 전월 대비 1.8% 줄었다. 지난 7월(-2.6%)에 이어 두 달 연속 감소했다. 의복 등 준내구재(0.4%)에서 판매가 늘었으나, 승용차 등 내구재(-4.5%)와 음식료품 등 비내구재(-1.6%)에서 줄었다.

데이터처는 자동차 업계의 하계휴가에 따른 승용차 판매 감소와 지난 6~7월 삼성전자의 가전제품 할인행사에 따른 소비 선집행 등이 영향을 미쳤다고 설명했다.

소매판매는 전년 동월과 비교해도 0.3% 감소했다. 음식료품 등 비내구재(2.4%)에서 판매가 늘었으나, 승용차 등 내구재(-5.6%)와 오락·취미·경기용품 등 준내구재(-1.3%)에서 줄었다.

추석 연휴를 앞둔 지난 26일 오후 서울 동대문구 청량리종합시장에서 시민들이 제수용품을 구매하는 모습[사진=뉴스핌DB]

◆ 설비투자 9.5% 감소…건설기성은 증가 전환

지난달 설비투자는 전월 대비 9.5% 감소했다. 지난 6월(6.2%)과 7월(8.0%)의 증가세가 꺾였으며, 감소폭은 지난해 1월 이후 가장 컸다.

반도체제조용기계 등 기계류(1.6%)에서 투자가 늘었으나, 기타운송장비 등 운송장비(-32.8%)에서 큰 폭으로 줄어든 영향이다. 데이터처는 선박·항공기 등 대규모 수입에 따른 기저효과가 운송장비 투자 감소에 영향을 미쳤다고 설명했다.

반면 설비투자는 전년 동월 대비로는 16.1% 증가했다. 자동차를 중심으로 운송장비(-4.3%)에서 투자가 줄었으나, 반도체제조용기계 등 기계류(25.4%)에서 늘었다.

경기 용인시 처인구 반도체 클러스터 건설 현장 [사진=뉴스핌DB]

건설기성은 전월 대비 1.9% 증가했다. 토목(-3.9%)에서 공사실적이 줄었으나, 건축(4.5%)에서 늘면서 지난 7월(-1.0%)의 감소세에서 벗어났다. 반도체 공장 등 비주거용 건물과 주거용 건물의 공사실적이 모두 늘어난 영향이다.

전년 동월 대비로도 건설기성은 1.3% 증가했다. 건축(0.1%)과 토목(4.8%)에서 공사실적이 모두 늘었다.

건설수주는 도로·교량 등 토목(0.4%)에서 늘었으나, 공장·창고 등 건축(-14.1%)에서 줄면서 전년 동월 대비 10.6% 감소했다.

현재 경기 상황을 보여주는 동행지수 순환변동치는 101.7로 전월 대비 0.5p 상승했다. 지난 6월부터 3개월 연속 상승세를 이어갔다.

향후 경기 흐름을 나타내는 선행지수 순환변동치는 104.2로 전월 대비 0.1p 하락했다. 지난해 10월 이후 10개월 만에 하락 전환했다.

지난달 생산(-1.3%)·소비(-1.8%)·설비투자(-9.5%)는 일제히 전월 대비 감소했다. 전년 동월과 비교하면 생산은 1.9%, 설비투자는 16.1% 증가했으나 소비는 0.3% 줄었다.

2026년 8월 산업활동동향 [자료=국가데이터처]

rang@newspim.com