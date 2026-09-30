LG CNS, '모듈형 AI 팩토리' 공개…글로벌 시장 공략

AI 핵심 요약beta
- LG CNS가 29일 싱가포르서 AI 팩토리 공략에 나섰다
- PMDC와 베라 루빈 기반 서비스로 시장을 겨냥했다
- 원 LG 인프라로 모듈형 AI 팩토리 사업도 추진했다
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'베라 루빈' 기반 4MW급 AI 팩토리 모듈 공개
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG CNS가 프리패브 모듈형 데이터센터(PMDC)와 엔비디아 차세대 그래픽처리장치(GPU) '베라 루빈' 기반 서비스를 앞세워 글로벌 인공지능(AI) 팩토리 시장 공략에 나선다.
LG CNS는 지난 29일 싱가포르에서 열린 아시아 최대 데이터센터 박람회 '데이터센터 월드 아시아 2026'에 참가해 PMDC와 'AI 팩토리 풀스택 서비스'를 공개했다고 밝혔다.
PMDC는 GPU와 서버, 전력·냉각 설비 등을 규격화된 모듈로 사전 제작해 현장에 설치하는 방식이다. 기존 데이터센터 구축 방식보다 현장 공정을 줄일 수 있고, AI 연산 수요에 따라 모듈을 추가해 인프라를 단계적으로 확장할 수 있다.
LG CNS는 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 역량에 LG전자의 모듈형 냉각 솔루션과 LG에너지솔루션의 배터리 기술을 결합해 '원 LG' 기반 AI 인프라를 제공한다.
이를 기반으로 별도 대규모 데이터센터 건물 없이 컨테이너 형태로 구축하는 '모듈형 AI 팩토리' 사업도 추진한다. 엔비디아 '베라 루빈' 기반 IT로드 전력 4MW급과 'GB300' 기반 1.2MW급 모듈을 출시했다.
이와 함께 베라 루빈 GPU를 클라우드 형태로 제공하는 GPUaaS와 피지컬 AI 학습·추론, 전력·냉각 기술을 통합한 AI 팩토리 풀스택 서비스도 선보였다.
김태훈 LG CNS AI클라우드사업부장 부사장은 "데이터센터와 GPU 인프라, AI 서비스를 결합한 통합형 AI 팩토리로 글로벌 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.
syu@newspim.com