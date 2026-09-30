[오늘날씨] 오후부터 수도권·강원도 비…최대 20mm

AI 핵심 요약beta
- 수요일 30일 수도권과 강원에 비가 내리겠다.
- 전국은 대체로 맑고 미세먼지는 좋음이겠다.
- 서울 17도·26도, 바다 물결은 1.5m 안팎이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
경기북부·강원북부 5~20mm
서울·인천·경기남부·강원영서중부 5~10mm
[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 30일은 수도권과 강원도 지방에 오후부터 비가 내리겠다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 전국이 대체로 맑은 날씨를 보이다가 중부지방은 오후부터 차차 흐려지겠다. 수도권과 강원영서, 강원영동북부, 충청북부는 늦은 오후부터 비가 내리기 시작하겠고 밤에 대부분 그치겠다.
예상 강수량은 경기북부·강원북부 5~20mm, 서울·인천·경기남부·강원영서중부 5~10mm, 충청북부 5mm내외다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 17도 ▲인천 17도 ▲수원 15도 ▲춘천 14도 ▲강릉 16도 ▲청주 17도 ▲대전 17도 ▲전주 17도 ▲광주 18도 ▲대구 16도 ▲부산 19도 ▲울산 17도 ▲제주 20도다.
최고기온은 ▲서울 26도 ▲인천 25도 ▲수원 26도 ▲춘천 26도 ▲강릉 29도 ▲청주 27도 ▲대전 27도 ▲전주 27도 ▲광주 28도 ▲대구 29도 ▲부산 27도 ▲울산 28도 ▲제주 27도다.
에어코리아에 따르면 이날 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
lahbj11@newspim.com