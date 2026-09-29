KB국민카드, 에스와이폴라리스와 AI 에이전트 결제 실증

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 29일 에스와이폴라리스와 MOU를 체결했다.
- AI 에이전트 기반 결제 검증 공동 실증을 추진했다.
- K-AP로 인증·거래 검증과 연계 요건을 점검했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
국내 K-AP·해외 VISA 프로그램 병행…AI 결제 대응 역량 확대
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 에스와이폴라리스와 'AI 에이전트 기반 결제 검증 공동 실증'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 29일 밝혔다.
이번 협약은 AI가 고객의 요청에 따라 상품을 탐색하고 결제까지 수행하는 환경에 대응해 AI 에이전트 기반 결제 연계 기술의 적용 가능성과 안전성을 검증하기 위해 마련됐다.
양사는 AI 에이전트 기반 결제 연계 기술을 시험환경에서 구현하고, 결제 과정에서 필요한 인증과 거래 검증, 시스템 연계 요건 등을 공동으로 점검할 계획이다.
공동 실증에는 에스와이폴라리스가 제안한 AI 에이전트 기반 결제 연계 규격인 'K-AP'를 활용한다. 이를 기반으로 AI 에이전트와 쇼핑몰, 결제모듈, 카드사 시스템을 잇는 시험 거래 흐름을 구현하고 실제 카드사 환경에 적용하기 위한 기술·운영 요건을 확인한다.
양사는 실증 결과를 토대로 향후 AI 에이전트 기반 결제 관련 협력 방안도 검토할 예정이다.
KB국민카드는 국내에서는 에스와이폴라리스와 공동 실증을 진행하는 한편 해외에서는 비자(VISA)의 'Agentic Commerce Ready Program'에 참여해 에이전트 기반 결제 관련 글로벌 표준 기술 검증도 추진하고 있다.
KB국민카드 관계자는 "AI 기술 발전에 따라 결제환경에서도 안전하고 신뢰할 수 있는 결제 체계를 검토하는 것이 중요하다"며 "이번 실증을 통해 AI 에이전트 기반 결제 기술의 적용 가능성과 안전성을 검증하고 미래 결제환경에 필요한 역량을 단계적으로 확보해 나갈 것"이라고 말했다.
yunyun@newspim.com