SBI저축은행, 장애인 대상 금융사기 예방교육 실시

AI 핵심 요약beta
- SBI저축은행은 28일 장애인 35명에 교육했다
- 서울 평화로운집서 금융사기 예방법을 알려줬다
- 금융취약계층 맞춤교육을 계속 확대하겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
모의 화폐 활용 구매 체험 등 생활밀착형 금융교육 진행
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = SBI저축은행은 장애인을 대상으로 금융사기 예방 교육을 실시했다고 29일 밝혔다.
SBI저축은행은 지난 28일 서울 은평구 서울특별시립평화로운집을 찾아 시설 이용 장애인 35명을 대상으로 금융교육을 진행했다.
이번 교육은 금융거래 경험이 상대적으로 적고 금융사기에 취약할 수 있는 장애인들에게 일상생활에 필요한 금융 지식과 보이스피싱 등 금융사기 예방법을 알리기 위해 마련됐다.
교육에서는 화폐의 종류와 특징, 모의 화폐를 활용한 물품 구매 체험, 은행의 역할과 기능, 금융사기 예방 및 피해 발생 시 대응 방법 등을 다뤘다. 사례와 실습을 중심으로 교육생 눈높이에 맞춰 프로그램을 구성했다.
SBI저축은행은 앞으로도 금융취약계층을 대상으로 맞춤형 금융교육을 지속적으로 확대할 계획이다.
SBI저축은행 관계자는 "디지털 전환이 빠르게 진행되는 금융환경에서 금융 경험이 적고 각종 금융사기에 취약한 분들을 위한 보호장치가 중요해지고 있다"며 "앞으로도 금융소외계층을 위한 맞춤형 금융교육을 꾸준히 확대해 고객 권익 보호에 힘쓰겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com