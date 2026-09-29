쿠팡 착한상점, 전북 소상공인 4년 매출 2000억원 기록

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡 착한상점 전북 기획전이 29일 누적 매출 2000억원을 기록했다
- 전북 소상공인 450여개 업체가 8700여개 상품을 선보였다
- 쿠팡은 2022년부터 전북과 협력해 판로 확대를 지원했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농식품 등 8700여개 상품 판매
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 상생 전문관 '착한상점'의 전북 우수상품 기획전에 참여한 전북 소상공인들이 2022년부터 지난해까지 4년간 누적 매출 2000억원을 기록했다고 29일 밝혔다.
해당 기간 전북특별자치도와 전북특별자치도경제통상진흥원을 통해 기획전에 참여한 지역 업체는 450여개다. 이들이 선보인 상품은 8700여개다.
쿠팡은 2022년부터 전북특별자치도, 전북특별자치도경제통상진흥원과 협력해 착한상점 안에서 전북 우수상품 기획전을 운영하고 있다.
판매 품목은 과일·채소·곡물 등 농식품부터 패션·뷰티, 생활용품, 반려동물용품, 건강식품, 축·수산물, 인테리어용품까지다.
착한상점은 중소상공인과 지방 농어촌의 온라인 판로 확대를 지원하는 전문관이다. 쿠팡은 참여 업체를 대상으로 마케팅 활동 등을 지원한다.
전북 외에도 경상도·충청도·강원도·수도권 등 전국 각지의 중소상공인 상품을 소개하고 있다.
kji01@newspim.com