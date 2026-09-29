비아이매트릭스, 생성형 AI 기반 위성정보 분석 플랫폼 구축

AI 핵심 요약beta
- 비아이매트릭스가 29일 생성형 AI 위성정보 플랫폼을 완성했다
- 약 1년 9개월 과제로 위성·드론 실증까지 마쳤다
- 재난·환경 등 공공·민간 활용 확대를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
위성 4기·드론 활용 지상·궤도 실증 진행
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= AI·데이터 분석 솔루션 전문기업 비아이매트릭스가 생성형 인공지능(AI) 기반 위성정보 복합분석 및 데이터 활용 플랫폼 구축을 완료했다.
29일 비아이매트릭스에 따르면 회사는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 'SW컴퓨팅산업원천기술개발' 사업의 '메타데이터 학습을 통한 생성형 AI 기반 위성정보 복합분석 및 공급활용 플랫폼 개발' 과제를 완료했다.
이번 과제는 약 1년 9개월 동안 진행됐다. 비아이매트릭스가 주관기관을 맡았으며 미소정보기술, 한국항공우주연구원(KARI), 조선대학교 산학협력단이 컨소시엄으로 참여했다.
컨소시엄은 과제 완료 이후 간이 위성체와 실제 운용 중인 위성 4기, 드론을 활용해 지상·궤도 실증을 진행했다. 이번 과제는 자체 지상국 시설이나 전용 데이터센터 구축이 어려운 중소기업과 대학, 연구기관 등이 초소형·군집 위성 데이터에 보다 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 한다.
비아이매트릭스는 위성데이터 수집과 전처리, 분석, 시각화 기술을 기반으로 지상국에서 수신한 데이터를 자동 처리하고 분석 가능한 형태로 변환하는 위성정보 복합분석 및 공급·활용 플랫폼을 개발했다.
플랫폼에서는 위성데이터 자동 수집과 분석준비데이터(Analysis Ready Data, ARD) 생성, 데이터 저장·관리, 공간정보 시각화 및 분야별 분석을 하나의 환경에서 수행할 수 있다.
자연어 기반 질의 기능도 적용했다. 회사는 이를 통해 위성·공간정보 분야 전문지식이 부족한 사용자도 필요한 정보를 조회하고 분석할 수 있도록 했다고 설명했다.
비아이매트릭스는 향후 공공·민간 위성데이터 연계를 확대해 재난·환경과 농림·해양, 국토·도시관리, 주요 시설 모니터링 등으로 활용 범위를 넓힐 계획이다.
비아이매트릭스 관계자는 "국가 차원의 우주항공 정책 강화와 기후위기 대응이 중요해진 시점에 한국항공우주연구원 등 우수 기관들과의 협력을 통해 기술 개발을 넘어 즉시 현장 투입이 가능한 완성도 높은 AI 플랫폼을 개발하게 됐다"며 "비아이매트릭스의 데이터 분석 플랫폼 연구 역량과 다양한 사업화 실적을 바탕으로 공공 재난 관리 및 국가 공간정보 활용의 혁신을 이끌어 가겠다"고 밝혔다.
winter1004@newspim.com