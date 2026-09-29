상미당홀딩스, 장애인 바리스타 5명 기술교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 상미당홀딩스가 28일 장애인 바리스타 5명에게 교육했다.
- 비알코리아 아카데미서 커피 이론과 실습을 진행했다.
- 행복한베이커리&카페 사업으로 취업·자립을 지원했다.
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15년간 카페 운영 등 30억원 후원
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 상미당홀딩스는 행복한재단과 함께 장애인 바리스타 5명을 대상으로 커피 이론과 실습 교육을 진행했다고 29일 밝혔다.
교육은 지난 28일 서울 동작구 신대방동 비알코리아 아카데미에서 열렸다. 서초구립한우리보호작업장 늘봄카페 소속 바리스타들이 참여했다.
비알코리아 교육팀 전문 강사는 커피 원두의 산지별 특성과 에스프레소 추출 원리를 설명했다. 참가자들은 에스프레소 추출과 우유 스티밍도 실습했다.
서초구립한우리보호작업장은 서초구청의 위탁을 받아 사회복지법인 서울가톨릭사회복지회가 운영하는 장애인직업재활시설이다.
이번 교육은 장애인의 안정적인 취업과 자립을 돕는 '행복한베이커리&카페' 사업의 일환으로 마련됐다.
상미당홀딩스는 이 사업을 통해 15년간 장애인직업재활시설의 카페 개점과 운영에 누적 30억원을 후원했다. 기술교육과 매장점검, 자문 등 현장 지원도 이어오고 있다.
kji01@newspim.com