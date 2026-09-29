아산 오폐수처리장서 20cm 남아 추정 시신 발견…경찰 수사

AI 핵심 요약beta
- 아산소방서·경찰서가 28일 아이 시신 신고를 접수했다.
- 소방당국이 오폐수 집수장서 시신을 수습해 인계했다.
- 경찰이 신원·사망경위와 유입경로를 수사했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[아산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 아산의 한 오폐수처리시설에서 남자아이로 추정되는 시신이 발견돼 경찰이 수사에 착수했다.
29일 아산소방서와 아산경찰서 등에 따르면 전날 오후 11시 30분쯤 아산시 탕정면 삼성디스플레이 아산캠퍼스 내 그린센터에서 아이로 보이는 시신이 발견됐다는 신고가 접수됐다.
신고를 받고 출동한 소방당국은 오폐수 집수장 내 이물질을 걸러내는 시설에서 시신을 수습해 경찰에 인계했다.
발견 당시 시신은 키 약 20㎝, 몸무게 110g 정도로 파악된 것으로 알려졌다.
해당 오폐수처리시설은 아산시 소유로, 삼성디스플레이 사업장과 인근 지역에서 발생하는 생활 오폐수를 함께 처리하는 시설이다.
경찰은 시신의 신원과 사망 경위를 확인하기 위해 수사를 벌이고 있다. 압수수색 영장 신청과 함께 부검 및 유전자 감식 등을 진행해 정확한 사망 원인과 유입 경로를 확인할 방침이다.
경찰은 현재 단계에서는 유산아 여부 등 구체적인 상황을 단정하기 어렵다며 감식 결과를 토대로 사실관계를 확인할 계획이다.
gyun507@newspim.com