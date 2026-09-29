쿼드메디슨, 국제학술지 '멜트릭스' 연구성과 게재

AI 핵심 요약beta
- 쿼드메디슨이 29일 멜트릭스 연구성과를 국제학술지에 게재했다.
- 멜트릭스는 히알루론산·콜라겐 기반 용해성 미세입자다.
- 회사와 파트너사는 B2B로 제품개발·소재공급을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료용 마이크로니들 플랫폼 전문기업 쿼드메디슨이 자체 개발한 용해성 미세입자 플랫폼 '멜트릭스(Meltryx)'의 연구성과를 국제학술지에 게재했다.
29일 쿼드메디슨은 멜트릭스 관련 연구 결과가 국제학술지 'International Journal of Biological Macromolecules'에 게재됐다고 밝혔다. 이번 연구는 쿼드메디슨 오픈MAP 연구소장인 조현종 강원대학교 약학대학 교수가 주도했다.
회사에 따르면 멜트릭스는 히알루론산과 가수분해 콜라겐을 결합해 육각별 모양의 구조체로 구현한 용해성 미세입자다. 피부 표면에서 입자를 굴리는 '롤링' 과정에서 일시적인 미세 통로를 형성해 유효성분의 이동을 돕는다. 기존 피부 전달 소재인 해면 유래 실리카 스피큘과 달리 입자 자체가 수분에 노출되면 용해되도록 설계됐다.
멜트릭스는 기존 패치형 마이크로니들 기술을 보완하는 새로운 피부 전달 방식으로, 대상 성분과 적용 부위, 제품 형태에 따른 약물전달 기술의 선택지를 넓힐 수 있다. 의약품 분야에서는 피부에 바르는 약물의 전달을 개선하는 방향으로 적용 가능성을 검토하고 필요한 임상·허가 절차를 거쳐 개발을 추진한다. 뷰티 분야는 프리미엄 스킨케어와 두피 케어를 중심으로 사업화를 추진할 계획이다.
쿼드메디슨은 멜트릭스 제품 공동개발과 상용화 이후의 소재 공급을 연결하는 기업 간 거래(B2B) 모델을 중심으로 사업화할 예정이다. 파트너사의 제품 개발 단계부터 협력하고 상용화된 제품 생산에 필요한 멜트릭스 소재를 지속적으로 공급하는 구조다. 적용 제품과 고객사가 늘어날수록 소재 공급 기회도 확대되는 반복 매출 기반을 마련해 핵심 의약품 사업과 함께 회사의 수익 기반을 넓힐 계획이다.
쿼드메디슨 관계자는 "멜트릭스는 당사의 연구개발 역량을 바탕으로 확보한 새로운 전달 기술"이라며 "기존 의약품 사업을 지속적으로 강화하면서 멜트릭스의 외용의약품 및 뷰티 분야 적용을 확대하고 제품 공동개발과 소재 공급을 통해 추가적인 성장 동력을 마련하겠다"고 밝혔다.
nylee54@newspim.com