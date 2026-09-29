셀트리온, 자사주 1000억원 추가 매입…올해 누적 4000억원

AI 핵심 요약beta
- 셀트리온은 29일 약 1000억원 자사주 추가매입을 결정했다.
- 이달 30일부터 12월 29일까지 56만853주를 장내매수한다.
- 올해 자사주 매입은 213만5262주, 4000억원으로 늘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 셀트리온은 이사회를 열고 약 1000억원 규모의 추가 자사주 매입을 결정했다고 29일 밝혔다.
이번에 매입하는 자사주는 총 56만853주로 이사회 결의일 전일 종가 기준 약 1000억원 규모다. 오는 30일부터 12월 29일까지 장내 매수를 통해 취득할 예정이다.
이번 결정으로 셀트리온이 올해 매입하기로 한 자사주는 총 213만5262주, 금액 기준 누적 4000억원 규모로 늘어난다.
셀트리온은 주가 안정과 주주가치 제고를 위해 이번 추가 매입을 결정했다고 설명했다. 회사는 매입을 완료한 뒤 해당 자사주를 소각할지 현금배당을 확대할지 검토할 계획이다.
이번 매입분의 소각 여부는 2027년 3월 정기주주총회에서 주주 의견을 수렴한 뒤 결정할 예정이다. 연간 실적과 배당가능이익, 시장 상황 등을 토대로 자사주 소각과 현금배당 확대 방안을 비교해 결정한다는 방침이다.
셀트리온은 중장기적으로 연간 연결 당기순이익의 3분의 1 수준을 자사주 소각이나 현금배당을 통해 주주에게 환원한다는 원칙을 두고 있다. 매년 실적과 잉여현금흐름, 주가 수준, 연구개발 및 생산설비 투자 계획 등을 고려해 소각과 배당 규모를 결정하고 있다.
셀트리온 관계자는 "2027년 3월 정기주주총회에서 주주들의 의견을 듣고 자사주 소각과 현금배당 확대 가운데 어느 방식이 주주에게 더 실질적인 혜택을 제공하는지 비교할 것"이라며 "연결 당기순이익의 3분의 1을 주주에게 환원한다는 원칙 아래 성장 투자와 주주환원을 추진하겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com