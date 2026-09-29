이스타항공, 액티브 시니어 공략…큰 글자·항공권 할인 도입

AI 핵심 요약beta
- 이스타항공이 29일 시니어 편의 캠페인을 시작했다
- 홈페이지 큰 글자 보기와 이지가이드를 도입했다
- 60세 이상 회원 국제선 운임을 최대 10% 할인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 이스타항공이 시니어 고객의 항공 이용 편의를 높이고 관련 고객층을 확대하기 위한 캠페인을 시작한다.
이스타항공은 29일부터 '여행, 모두에게 쉬워지다' 캠페인을 진행한다고 밝혔다.
이번 캠페인은 항공권 예매부터 공항 이용, 항공기 탑승과 하기까지 전 과정에서 시니어 고객이 겪을 수 있는 불편을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
이스타항공에 따르면 올해 상반기 전체 탑승객 가운데 50대 이상 비중은 20.3%로 집계됐다. 이 가운데 60대 이상은 8.9%를 차지했다.
이스타항공은 홈페이지에 '큰 글자 보기' 기능을 도입한다. 홈페이지 우측 상단의 화면 확대 기능을 통해 이용자가 글자 크기를 단계별로 조정할 수 있도록 했다.
항공 이용 절차를 쉽게 설명한 '이지가이드(Easy Guide)'도 제공한다. 안내서에서는 '위탁수하물'을 '부치는 짐', '탑승구'를 '비행기를 타는 문'으로 풀어 설명하고 항공권 검색과 예약·결제, 공항 탑승 수속, 보안검색, 탑승구 이동 등 여행 과정을 단계별로 안내한다.
만 60세 이상 홈페이지 회원을 대상으로 국제선 항공권 운임을 최대 10% 할인하는 프로모션도 진행한다. 프로모션은 29일 오전 10시부터 12월 31일까지다.
이스타항공 관계자는 "합리적인 소비를 중시하는 액티브 시니어 고객에게 저비용항공사도 좋은 선택지가 될 수 있다는 점을 알리고자 한다"며 "앞으로도 누구나 쉽고 편리하게 여행할 수 있도록 고객 눈높이에 맞춘 서비스를 확대해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com