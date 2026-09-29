[2026AG] 김제덕, 양궁 개인 16강서 충격패 탈락...이우석은 8강행

AI 핵심 요약beta
- 김제덕이 29일 아시안게임 양궁 16강서 탈락했다.
- 인도 차우한에 4-6으로 져 개인전 도전을 끝냈다.
- 이우석은 슛오프로 이겨 8강에 올랐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한민국 양궁의 에이스 김제덕(예천군청)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 리커브 남자 개인전 16강에서 조기 탈락했다. 이번 대회 강력한 3관왕 후보로 꼽혔던 그는 예기치 못한 승부처 난조로 개인전 일정을 일찍 마감했다.
김제덕은 29일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 대회 양궁 리커브 남자 개인전 16강전에서 인도의 니라지 차우한을 상대로 세트 점수 4-6(28-30 29-29 30-29 29-29 27-29)으로 패했다.
앞서 열린 32강전에서는 쿠익천신(말레이시아)을 세트 점수 6-0으로 완파하며 순항하는 듯했다. 하지만 16강전에서 만난 차우한의 매서운 추격에 고전했다. 1세트를 28-30으로 내주며 불안하게 출발한 김제덕은 2세트를 29-29 무승부로 마쳐 승부를 원점으로 돌리지 못했다.
이어진 3세트에서 30점 만점을 쏘며 3-3 동점을 만들었고, 4세트 역시 29-29로 팽팽한 균형을 이어갔다. 그러나 마지막 5세트에서 뒷심이 부족했다. 27점에 그친 사이 차우한이 과녁 중심을 명중시키며 점수 차를 벌렸고 결국 세트 점수 4-6으로 석패했다.
이번 대회 한국 양궁 대표팀에서 첫 개인전 탈락자가 발생한 동시에 김제덕의 개인전 3관왕 도전도 좌절됐다. 김제덕은 남자 단체전과 혼성 단체전에서 다시 한번 금메달 사냥에 나서며 명예 회복을 노린다.
함께 출전한 베테랑 이우석(코오롱)은 천신만고 끝에 8강 무대에 올랐다. 32강에서 방글라데시 선수를 6-2로 제압한 이우석은 16강에서 이란의 레자 샤바니를 상대로 고전했다. 초반 세트를 내주며 0-4로 끌려갔으나, 흔들림 없는 집중력으로 5-5 동점을 만든 뒤 돌입한 슛오프에서 10점을 명중시켜 극적인 8강 진출을 확정했다.
한국 리커브 대표팀에는 총 3명의 선수(김우진, 이우석, 김제덕)가 엔트리에 이름을 올렸으나 국가별 출전 쿼터 제한(국가당 2명) 규정에 따라 랭킹 라운드 성적이 더 높은 김제덕과 이우석만 개인전에 출전했다.
psoq1337@newspim.com