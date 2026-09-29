부산시, 상어 '부캉이' 명예홍보대사 위촉…시민 참여 91% 찬성

AI 핵심 요약beta
- 부산시는 29일 북항 상어 부캉이를 명예홍보대사로 위촉했다.
- 부캉이 위촉안에는 시민 91%가 찬성했고 조회수도 105만 회를 넘었다.
- 시는 이날 부캉이 이동 유도 작업도 시작해 자연 방류를 추진했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
소통캐릭터 '부기' 위촉장 대리 수령
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 북항 인공수로에 머물며 시민들의 관심을 받은 상어 '부캉이'가 부산시 명예홍보대사로 위촉된다.
부산시는 시민 의견을 반영해 부캉이를 부산시 명예홍보대사로 위촉한다고 29일 밝혔다.
부캉이는 지난 18일께 부산 북항 친수공원 인공수로에서 발견된 상어를 시민들이 친근하게 부른 이름이다. 이후 사회관계망서비스(SNS)를 통해 알려지면서 부산의 새로운 화제로 떠올랐다.
방문객 집계를 시작한 지난 19일부터 28일 오후 6시까지 북항에는 60만여 명이 찾았다. 추석 연휴 기간에만 48만여 명이 방문한 것으로 집계됐다.
부산시는 시민들의 관심을 도시 콘텐츠로 이어가기 위해 공식 인스타그램에서 부캉이의 명예홍보대사 위촉에 대한 의견수렴 이벤트를 진행했다.
이벤트에는 8200여 명이 참여했으며 이 가운데 91%가 명예홍보대사 위촉에 찬성했다. 관련 콘텐츠 조회수는 105만 회를 넘었고 좋아요도 1만 건 이상 기록했다.
위촉식에서는 전재수 부산시장이 부캉이에게 위촉장을 전달한다. 실제 상어인 부캉이의 참석이 어려운 점을 고려해 부산시 소통캐릭터 '부기'가 위촉장을 대신 받는다. 위촉식 현장은 부산시 공식 인스타그램과 유튜브를 통해 공개될 예정이다.
시는 이날 오전 10시부터 부캉이를 자연 해역으로 돌려보내기 위한 이동 유도 작업도 진행한다. 국립수산과학원과 부산항만공사, 부산시설공단, 해양경찰, 소방, 경찰, 부산 동구 등이 작업에 참여한다.
관계기관은 선박과 워터펌프를 활용해 부캉이가 스스로 수로 밖으로 빠져나가도록 유도할 계획이다. 상어를 직접 포획하거나 물리적으로 자극하지 않고, 물의 흐름과 선박 움직임을 이용해 외해 방향으로 이동시키는 방식이다.
워터펌프를 이용한 유도가 효과를 내지 못하면 인공수로의 폭과 수심에 맞춰 제작한 그물망을 활용할 예정이다. 작업 과정에서는 부캉이의 건강 상태를 확인하면서 스트레스를 최소화하도록 작업 속도와 방식을 조정한다.
부산시는 부캉이를 활용한 콘텐츠를 공식 SNS에 선보이고 부산의 해양도시 이미지를 알리는 데 활용할 계획이다. 부기와 부캉이를 연계한 콘텐츠도 제작할 예정이다.
전재수 시장은 "부캉이는 시민들의 관심과 애정 속에서 부산의 새로운 이야기로 자리 잡았다"며 "시민들의 의견을 반영해 명예홍보대사로 위촉하게 됐다"고 말했다. 이어 "시민들의 관심과 참여에서 시작되는 부산만의 이야기를 발굴해 시민과 함께하는 시정 홍보를 이어가겠다"고 덧붙였다.
ndh4000@newspim.com