80·90년대 감성 입은 우륵문화제…충주서 10월 8일 개막

AI 핵심 요약beta
- 충주예총이 10월 8~11일 제54회 우륵문화제를 연다.
- 올해 축제는 80·90년대 감성의 뉴트로로 꾸몄다.
- 가·무·악 공연과 세대별 체험행사를 선보인다.
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탄금공원 일원서 4일간 공연·체험 풍성…'예술 원정대' 첫선
[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주의 대표 예술문화축제인 제54회 우륵문화제가 80·90년대 대중문화와 우륵의 전통 예술을 결합한 뉴트로(New+Retro) 축제로 시민과 관람객을 맞는다.
충주예총이 주최하고 우륵문화제 추진위원회가 주관하는 이번 축제는 오는 10월 8일부터 11일까지 나흘간 충주 탄금공원 일원과 충주시 문화회관에서 열린다.
'우륵의 울림 속에 내일의 충주를 담다'를 주제로 전통과 현대, 세대와 세대를 잇는 다채로운 공연과 체험 프로그램을 선보인다.
충주예총에 따르면 올해 축제의 핵심은 뉴트로다.
80·90년대 문화와 감성을 현대적으로 재해석해 중장년층에는 추억을, 젊은 세대에는 새로운 문화적 경험을 제공한다는 구상이다.
특히 올해 처음 선보이는 '예술 원정대' 세계관이 눈길을 끈다.
충주예총의 공식 마스코트인 '우륵이·예총이·예술이'가 시대를 넘나드는 예술 여행의 주인공으로 등장한다.
축제는 악성 우륵의 예술정신인 가(歌)·무(舞)·악(樂)을 중심으로 펼쳐진다.
10월 7일 전야제인 '대한민국창작향토가요제'를 시작으로 8일 개막 무대에서는 충주시립우륵국악단과 가수 김다현, 국악인 서의철, 전국탄금대가야금경연대회 대통령상 수상자 윤소현이 함께하는 '우륵:NEXT_우륵이 꿈꾸던 미래'가 축제의 시작을 알린다.
9~10일에는 클래식 공연 '그때, 우리의 노래'와 '우륵가요제', 젊은 예술가들의 '최가현, 춤길 걷다', '우륵스트리트댄스페스티벌' 등이 이어진다.
마지막 날인 11일에는 국악 공연 '우륵, 진흥왕께 아뢰다'와 시민 참여형 폐막 공연 '우륵의 울림: 가·무·악'이 축제의 대미를 장식한다.
세대별 참여 프로그램도 풍성하다.
'꿈빛예술페스티벌', '도전! 우륵골든벨', '충주3치노래자랑'과 함께 '그때 그 시절 레트로쇼', '8090 댄스스테이지', '청춘교복살롱' 등이 관람객을 기다린다.
축제장에는 솜씨장터와 탄금장터, 맛고을 장터도 들어선다.
최내현 충주예총 회장은 "올해 우륵문화제는 우륵의 예술정신을 바탕으로 과거와 현재를 연결하고 시민과 예술인, 청년이 함께 만들어가는 축제"라며 "모든 세대가 함께 즐기고 공감할 수 있는 풍성한 무대를 선보이겠다"고 말했다.
baek3413@newspim.com