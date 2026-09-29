"내 반쪽을 찾아요"…세종시, 미혼남녀 만남 80명 모집

AI 핵심 요약beta
- 세종시가 29일 미혼남녀 만남행사 참가자 80명을 모집했다.
- 행사는 11월 14일·21일 두 차례에 나눠 진행한다.
- 세종 거주·재직 25세 이상 미혼남녀가 신청하면 된다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 지역에서 생활하는 미혼남녀의 자연스러운 만남과 교류를 돕기 위한 자리를 마련한다.
시는 다음 달 23일까지 미혼남녀 만남행사 '세종연결(세종에서 연애부터 결혼까지)' 참가자 80명을 모집한다고 29일 밝혔다.
이번 행사는 세종시에 거주하거나 직장을 둔 미혼남녀에게 서로를 알아가고 교류할 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
이번 행사는 11월 14일과 21일에 각각 2회차로 나눠 진행되며 참가자들이 부담 없이 서로를 알아갈 수 있는 자연스러운 대화와 교류 프로그램으로 구성됐다.
모집 대상은 세종시에 거주하거나 직장을 둔 25세(2001년생) 이상 미혼남녀로 각 40명씩 총 80명의 참여자를 모집할 예정이다.
참가를 희망하는 사람은 다음 달 23일까지 관련 홈페이지를 통해 신청하면 된다.
행사와 관련한 자세한 사항은 세종연결 운영사무국으로 문의하면 된다.
김려수 보건복지국장은 "바쁜 일상 속에서 청년들이 편안한 분위기에서 서로를 알아가는 자리가 되길 바란다"며 "세종에서 생활하는 청년들이 지역 안에서 소통하고 관계를 넓혀 지역사회에 자연스럽게 정착하는 데 도움이 되길 기대한다"고 말했다.
vincent977@newspim.com