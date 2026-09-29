국립청주해양과학관 개관…내륙서 해양과학 새 시대 연다

AI 핵심 요약beta
- 충북도가 29일 국립청주해양과학관 개관식을 열고 문을 열었다.
- 과학관은 청주 주중동에 983억 원을 들여 6년 만에 조성됐다.
- 내륙권 해양과학 교육·문화 거점 역할을 하게 됐다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 국립청주해양과학관이 충북 청주에서 문을 열고 내륙권 해양과학 교육·문화 확산의 거점으로 첫발을 내디뎠다.
충북도는 29일 청주시 청원구 주중동에 조성된 국립청주해양과학관에서 개관식을 열고 30일부터 공식 운영에 들어간다고 밝혔다.
국립청주해양과학관은 바다와 접하지 않은 내륙지역 주민과 청소년에게 해양과학을 접할 기회를 제공하기 위해 추진된 충북의 숙원 사업이다. 160만 도민의 유치 서명운동을 바탕으로 사업이 본격화됐으며, 충북도와 해양수산부의 협력을 거쳐 결실을 맺었다.
총사업비 983억 원이 투입된 과학관은 청주시 청원구 주중동 일원 1만5406㎡ 부지에 연면적 1만4980㎡, 지하 1층·지상 3층 규모로 조성됐다. 2019년 12월 예비타당성조사를 통과한 뒤 2020년 사업에 착수해 6년여 만에 문을 열었다.
과학관은 '과학으로 본 해양, 해양에서 찾은 미래'를 주제로 미래해양전망관과 디지털아쿠아리움, 어린이 해양체험관, 해양생물관 등 전시·교육·체험시설을 갖췄다. 관람객들은 다양한 전시와 체험을 통해 해양의 가치와 중요성을 배우고 해양과학을 직접 경험할 수 있다.
신용한 충북지사는 "국립청주해양과학관이 내륙권을 대표하는 해양과학 교육·문화의 중심이자 충북의 새로운 해양 랜드마크로 자리매김할 수 있도록 관계기관과 협력체계를 강화하겠다"고 말했다.
충북도는 국립청주해양과학관 개관을 계기로 내륙지역의 해양과학 교육 기회를 확대하고 전시·체험을 연계한 해양문화 확산에도 힘을 쏟을 계획이다.
baek3413@newspim.com