오비고, 143억 규모 '멀티모달 AI' 국책과제 참여

AI 핵심 요약beta
- 오비고가 29일 차량용 AI 에이전트 플랫폼 개발에 나섰다.
- 오비고가 KEIT 국책과제 공동연구기관으로 최종 선정됐다.
- 오비고는 OTA 기반 운영 플랫폼을 개발해 시장 진입을 준비한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 모빌리티 인공지능(AI) 플랫폼 전문기업 오비고가 차량용 AI 에이전트 플랫폼 개발에 나선다고 29일 밝혔다.
오비고는 산업통상자원부 산하 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 주관하는 'AI-SDV 플랫폼 연동 멀티모달 AI 모델 운용 기술 개발' 국책과제의 공동 연구개발 기관으로 최종 선정됐다고 29일 밝혔다.
회사에 따르면 이번 과제는 LG전자를 주관기관으로 오비고, 딥인사이트, 옵트에이아이, 솔루션링크, 서울대학교, 중앙대학교가 컨소시엄을 구성해 참여한다. 총 연구개발비는 약 143억원 규모로 오는 2029년 12월까지 42개월간 공동 개발을 진행할 예정이다.
과제의 목표는 차량 내부 카메라, 음성 등 다양한 센서로 상황을 파악하는 온디바이스(On-Device) 멀티모달 AI 기능이 차량 환경에서 안전하고 효율적으로 작동할 수 있도록 표준 플랫폼을 구축하는 것이다. 운전자와 탑승자의 상태를 인식해 맞춤형 편의와 안전을 제공하는 지능형 AI-SDV(소프트웨어 정의 차량) 개발을 목표로 한다.
오비고는 차량용 AI 에이전트 실행 프레임워크와 OTA(무선 소프트웨어 업데이트) 기반 운영 플랫폼(AgentOps) 기술 개발을 전담한다. 수만 대의 차량에 최신 AI 에이전트를 원격 배포·관리하고 작동 상태를 실시간 관제·검증할 수 있는 운영 체계를 개발할 계획이다.
황도연 오비고 대표이사는 "이번 국책과제 참여는 차세대 AI-SDV 환경에 필수적인 차량용 AI 플랫폼 기술을 선제적으로 개발하고 검증할 수 있는 중요한 계기"라며 "컨소시엄 참여 기관들과 긴밀히 협력해 완성도 높은 기술 체계를 확보하겠다"고 말했다.
오비고는 기존에 축적된 차량용 인포테인먼트 상용화 경험을 바탕으로 과제 수행 과정에서 확보한 기술 검증 성과를 토대로 차세대 AI-SDV 시장 진입 및 신규 사업화를 단계적으로 준비해 나갈 방침이다. 글로벌 오픈소스 표준 연계를 통해 향후 국내외 완성차 대상의 양산 적용 가능성도 함께 모색할 예정이다.
nylee54@newspim.com