경기도 '경기기후플랫폼' 개편...태양광 설치 가능성·'쓰테크' 지도 제공

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토지·건물 내 태양광 설치 경제성·규제·전력망 연결 가능 여부 한눈에 확인

시·군별 흩어진 재활용품 보상 교환처 통합 안내 '쓰레기 재테크' 서비스 개시

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 도민과 기업이 토지·건물 내 태양광 발전시설 설치 가능 여부를 확인하고 주변의 재활용품 보상 교환처를 손쉽게 찾을 수 있도록 '경기기후플랫폼'을 대폭 개편했다고 28일 밝혔다.

경기기후플랫폼 화면. [사진=경기도]

경기기후플랫폼은 기후재난 정보(산사태 위험등급, 폭염·홍수 위험지도)와 탄소 흡수·저장량, 태양광 발전 잠재량 등 다양한 기후·환경 정보를 통합 제공하는 디지털 서비스다.

이번 개편으로 새롭게 추가된 '태양광 적지 분석 서비스'는 사용자가 원하는 부지나 건물을 지정하면 태양광 발전 적합성, 예상 경제성, 관련 규제 유무, 전력망 연결 가능 여부 등을 종합 분석해 안내한다.

도는 한국전력공사와 협력해 태양광 발전시설의 전력망 연계 가능 여부를 판가름하는 최신 데이터도 더욱 신속하게 연계·제공할 방침이다.

태양광 적지분석 서비스. [사진=경기도]

이와 함께 추진된 '쓰레기 재테크(쓰테크) 정보 서비스'는 시·군 및 기관별로 산재했던 인공지능(AI) 무인회수기, 자원순환가게, 수거보상교환소 등 재활용품 보상처 정보를 지도 기반으로 통합 제공한다. 도민들은 가까운 교환처의 위치, 이용 방법, 현금·지역화폐 보상 조건 등을 한눈에 파악할 수 있다.

아울러 도는 플랫폼의 전문 용어를 쉬운 표현으로 다듬고 분야별 메뉴 재구성 및 주요 데이터 시각화를 추진해 도민 이용 편의성을 크게 높였다. 앞서 지난 7월에는 위성을 통해 도내 기후·환경 변화를 관측하는 '기후위성 서비스'를 탑재한 바 있다.

쓰테크 서비스. [사진=경기도]

변상기 경기도 기후환경정책과장은 "이번 개편은 단순한 정보 전달을 넘어 도민들이 일상에서 태양광 설치를 검토하거나 재활용품 보상 장소를 찾는 등 직접 활용할 수 있도록 정비한 것"이라며 "앞으로도 도민이 체감할 수 있는 실용적 기후정보 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com