[LPGA] 솔하임컵 성공 개최 베르나르두스, 40개국 8만명 관람

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=네덜란드 베르나르두스에서 열린 제20회 솔하임컵에서 유럽팀이 미국팀을 꺾고 정상에 올랐다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=네덜란드 베르나르두스에서 솔하임컵이 성공적으로 열렸다. [사진=베르나르두스] 2026.09.28 iaspire@newspim.com

지난 11일부터 13일까지 베르나르두스에서 솔하임컵이 열렸다. 유럽과 미국을 대표하는 여자 골프 선수들이 출전한 가운데, 유럽팀이 미국팀을 15-13으로 꺾고 우승을 차지했다.

이번 대회는 네덜란드에서 처음 열린 솔하임컵이다. 이번 솔하임컵은 2018년 베르나르두스가 문을 연 이후 개최한 주요 이벤트 가운데 하나로 기록됐다. 네덜란드에서 솔하임컵을 개최하겠다는 계획은 수년간의 준비를 거쳐 이번 대회로 결실을 맺었다. 큰 관심 속에 약 40개국, 약 8만 명의 관람객이 현장을 찾아 대회를 직접 지켜봤다.

대회가 열린 베르나르두스는 카일 필립스(Kyle Phillips)가 설계한 챔피언십 코스다. 워터 해저드와 벙커, 굴곡이 있는 그린, 경기 중 변화하는 바람 등이 선수들의 플레이 변별력으로 작용했다. 매치플레이 특성에 맞춰 전략적인 코스 공략이 요구됐다.

특히 최종 라운드 당일 오전 많은 비가 내렸음에도 코스는 대회 진행이 가능한 상태를 유지해 호평을 받았다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=수많은 관람객이 네덜란드 베르나르두스에서 열린 솔하임컵을 지켜보고 있다. [사진=베르나르두스] 2026.09.28 iaspire@newspim.com

베르나르두스의 소유주 로베르트 판 데르 발렌(Robert van der Wallen)은 "베르나르두스에서 솔하임컵을 개최함으로써 네덜란드는 물론 해외의 더 많은 사람이 최고 수준의 여자 스포츠를 가까이에서 접할 기회를 마련했다. 이를 통해 여자 스포츠에 대한 관심을 높이고, 사람들이 직접 스포츠에 참여하도록 독려하며, 젊은 선수들이 더 큰 꿈을 가질 수 있도록 하는 데 기여하고 있다. 이러한 방식으로 스포츠와 사회에 투자하고 있다"라고 말했다.

베르나르두스의 총지배인 사빈 리제보스(Sabine Riezebos)는 "솔하임컵은 수년에 걸친 준비와 많은 사람들의 노력으로 만들어진 대회다. 대회 기간 베르나르두스의 모습을 선보이고 방문객들을 맞이할 수 있었던 것을 자랑스럽게 생각한다. 대회는 끝났지만 그 영향은 앞으로도 이어질 것이며, 전 세계에서 찾아오는 골퍼와 방문객들을 다시 맞이할 수 있기를 기대한다"라고 밝혔다.

솔하임컵을 성공적으로 치른 베르나르두스 코스는 일반 골퍼들을 위한 운영을 이어간다.

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