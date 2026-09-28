김다현, 논란 후 첫 공식 무대…"응원에 큰 힘 받아"

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경남고성공룡세계엑스포서 관객 만나

"응원·걱정에 힘 받아…더 노력하겠다"

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 가수 김다현이 심수봉의 발언으로 논란이 불거진 이후 처음으로 공식 무대에 올랐다.

트롯 가수 김다현 [사진 = 뉴스핌DB]

28일 연예계에 따르면 김다현은 지난 26일 경남 고성에서 열린 '2026 경남고성공룡세계엑스포' 무대에 올라 관객들과 만났다.

이번 일정은 지난 20일 전북 진안에서 열린 '제10회 진안고원 트로트 페스티벌' 이후 김다현이 처음 대중 앞에 선 공식 무대다.

김다현은 현장에서 최근 자신에게 응원과 걱정을 보내준 팬들에게 감사의 뜻을 전했다. 그는 "응원해주시고 걱정해주셔서 많은 힘을 받았다"며 "진심으로 감사드린다"고 말했다.

이어 앞으로 더 큰 가수가 되기 위해 연구하고 도전하겠다며 활동을 이어가겠다는 뜻을 밝혔다.

앞서 심수봉은 지난 20일 김다현의 무대 뒤에 올라 김다현의 노래와 관련한 발언을 했고 이후 논란이 일었다.

심수봉은 이후 공식 사과문을 통해 자신의 발언을 "실언"이라고 밝히며 김다현과 가족에게 사과했다.

김다현도 SNS를 통해 심수봉과 직접 통화했다고 전했다. 그는 심수봉으로부터 사과와 격려, 위로를 받았다며 "마음 잘 추스를 테니 걱정하지 마시고 우리 밝은 모습으로 만나자"고 밝혔다.



taeyi427@newspim.com