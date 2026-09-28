한화클래식 2026, 서울·창원·거제서 개최…프랑스 바로크 앙상블 내한

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르 포엠 아르모니크 11월 22~26일 공연…한불 수교 140주년 기념 프로그램 선정

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한화그룹이 오는 11월 서울과 경남 창원·거제에서 클래식 공연 '한화클래식 2026'을 개최한다고 28일 밝혔다. 올해는 프랑스 바로크 앙상블 '르 포엠 아르모니크'가 창단 28년 만에 처음으로 한국 무대에 오른다.

르 포엠 아르모니크는 11월 22일 창원 3·15아트홀을 시작으로 24일 거제문화예술회관, 26일 서울 예술의전당에서 공연한다. 한화가 14년째 이어온 한화클래식의 공연 무대를 경남 지역으로 확대한 것은 올해가 처음이다. 창원과 거제에는 한화그룹의 핵심 사업장이 위치해 있다.

한화클래식.[사진=한화그룹]

1998년 창단된 르 포엠 아르모니크는 지휘자 뱅상 뒤메스트르가 이끄는 고음악 전문 앙상블이다. 프랑스 바로크와 17세기 음악을 중심으로 세속·종교 음악뿐 아니라 연극과 무용 등 다른 장르를 결합한 무대를 선보여 왔다.

이번 공연 프로그램은 '태양왕의 음악'이다. 루이 14세 시대 프랑스 궁정음악을 중심으로 구성됐으며 테오르보와 리로네 등 당시 사용된 고악기를 활용해 17세기 프랑스 궁정음악을 재현한다.

한화클래식 2026은 주한 프랑스대사관의 '한불 수교 140주년 기념 문화예술 프로그램'으로도 선정됐다. 한화클래식은 2013년 헬무트 릴링의 내한 공연을 시작으로 올해 14년째를 맞았다. 그동안 윌리엄 크리스티, 마크 민코프스키, 조르디 사발 등 고음악 연주자와 단체를 국내에 소개해왔다.

한화그룹 관계자는 "14년간 이어온 한화클래식을 통해 이번에는 경남 지역 관객에게도 세계적 수준의 바로크 음악을 선보이게 돼 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 문화예술 활동을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다. 공연 티켓은 전석 5만원이다.

heoneykim@newspim.com