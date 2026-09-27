[MLB] 김하성, 마이애미전서 2년 만에 3루타…시즌 첫 멀티 득점

AI 핵심 요약beta
- 김하성이 27일 마이애미전서 3루타와 2득점을 올렸다.
- 2시즌 만의 3루타로 올 시즌 첫 멀티 득점도 했다.
- 애틀랜타는 마이애미를 8-3으로 꺾었다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 애틀랜타 김하성(30)이 2시즌 만에 3루타를 터트리며 올 시즌 처음으로 한 경기 2득점에 성공했다.
김하성은 27일(한국시간) 미국 플로리다주 론디포파크에서 열린 마이애미와의 원정경기에서 유격수, 9번타자로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 2득점을 기록했다.
김하성이 멀티 출루(한 경기 2출루 이상)에 성공한 것은 지난 13일 필라델피아전 이후 13일 만이다. 올 시즌 한 경기에서 두 차례 득점은 처음이다. 시즌 타율은 0.113에서 0.118(127타수 15안타)로 올랐고, 10득점을 기록했다.
김하성은 애틀랜타가 3-0으로 앞선 2회초 첫 타석에서 볼넷을 골라 출루했다. 이후 후속 안타와 상대 실책을 틈타 홈을 밟아 첫 득점을 기록했다.
4회초 1사 후에는 우중간을 가르는 타구를 날린 뒤 빠르게 3루까지 내달렸다. 김하성의 3루타는 샌디에이고 소속이던 2024년 6월 2일 캔자스시티전 이후 처음이다. MLB 통산 3루타는 9개로 늘었다.
6회에는 2루수 직선타로 물러났고, 8회초 마지막 타석에서는 루킹 삼진을 당해 추가 안타를 만들지는 못했다.
애틀랜타는 마이애미를 8-3으로 꺾었다.
football1229@newspim.com