민주 "국민의힘, 조희대 감싸기 멈춰야…입법부 권위 무너뜨려"

AI 핵심 요약beta
- 민주당이 27일 조희대 대법원장 감싸기 중단을 촉구했다.
- 전은수 원내대변인은 사법부 독립 훼손 주체가 조 대법원장이라고 했다.
- 민주당은 국감에서 사법부를 견제하고 따져묻겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 더불어민주당은 27일 국민의힘을 향해 조희대 대법원장 감싸기를 중단하고 국회가 헌법상 권한에 따라 사법부를 견제해야 한다고 촉구했다.
전은수 민주당 원내대변인은 이날 브리핑을 통해 "지금 사법부 독립을 흔들고 있는 것은 다름 아닌 조희대 대법원장"이라며 "대법원장은 법복을 입고 정치를 하고 있다"고 주장했다.
전 원내대변인은 "그럼에도 국민의힘은 조희대 대법원장의 대변인 노릇을 넘어 입법부 스스로 삼권분립을 훼손하는 데 동조하고 있다"며 "국민을 대표하는 입법부가 사법부 수장의 정치 행위를 감싸는 것은 스스로 입법부의 권위를 내던지는 일"이라고 비판했다.
이어 "조희대 대법원장이 말하는 사법권 독립은 권한 독점에 지나지 않는다"며 "헌법이 대법관 임명에 대법원장의 제청, 국회의 동의, 대통령의 임명을 두루 거치도록 한 것은 어느 한 기관도 권한을 독점하지 말고 서로 협의하고 견제하라는 뜻"이라고 주장했다.
그는 "실질적 협의 없이 일방적으로 제청하고, 재제청 요청마저 거부하는 것은 헌법 정신을 왜곡하는 일일 뿐 결코 사법부의 독립이 될 수 없다"며 "그사이 대법관 공백은 길어지고 그 피해는 신속한 재판을 받아야 할 국민에게 돌아가고 있다는 사실을 조희대 대법원장은 명심해야 한다"고 했다.
전 원내대변인은 "국회는 헌법이 부여한 권한에 따라 사법부를 견제할 책무가 있다"며 "더불어민주당은 이번 국정감사를 통해 사법부가 국민의 신뢰를 회복할 수 있도록 책임 있게 따져 묻겠다"고 강조했다.
jeongwon1026@newspim.com