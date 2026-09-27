[NBA] '슈퍼스타' 스테픈 커리, 골든스테이트와 2년 1억1600만달러 연장 계약

AI 핵심 요약beta
- 스테픈 커리가 27일 골든스테이트와 2년 연장 계약했다.
- 계약 규모는 2년 1억1600만달러로 전해졌다.
- 커리는 2028-2029시즌 플레이어 옵션도 포함했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로농구(NBA)를 대표하는 슈터이자 슈퍼스타인 스테픈 커리가 골든스테이트 워리어스와 2년 연장 계약을 맺었다.
AP통신과 AFP통신은 27일(한국시간) 골든스테이트가 소셜미디어를 통해 커리와 2년 재계약을 체결했다고 보도했다.
구단은 구체적인 계약 규모를 공개하지 않았다. 다만 미국 스포츠 전문매체 ESPN은 계약 규모가 2년간 1억1600만달러(약 1576억원)라고 보도했다.
계약 마지막 시즌인 2028-2029시즌에는 커리가 골든스테이트에 남을지 다른 팀으로 이적할지를 선택할 수 있는 '플레이어 옵션'도 포함된 것으로 전졌다.
커리의 연봉은 2026-2027시즌 6260만달러(약 850억 원), 2027-2028시즌 5570만달러(약 756억 원), 2028-2029시즌 6020만달러(약 818억 원)로 전해졌다.
커리는 2012년 신인 드래프트에서 골든스테이트의 지명을 받은 뒤 줄곧 한 팀에서 뛴 프랜차이즈 스타다. NBA를 대표하는 3점 슈터인 커리는 골든스테이트를 네 차례 챔피언 결정전 우승으로 이끌었고 정규시즌 최우수선수(MVP)에도 두 차례 등극했다.
다만 최근에는 부상 관리가 변수다. 새 시즌에 만 39세가 되는 커리는 지난 시즌 고질적인 오른쪽 무릎 부상으로 39경기에 나서지 못했다.
football1229@newspim.com