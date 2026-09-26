[2026AG] '하루 2경기 완승' 안세영, 배드민턴 여자 단식 8강행...2연패 순항

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 여자 배드민턴 세계랭킹 1위 안세영(삼성생명)이 하루 두 경기 모두 완승을 거두고 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 단식 8강에 올랐다.

안세영은 26일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 대회 배드민턴 여자 단식 16강에서 세계 142위 라니트마 티누디 웨이헤나 리야나게(스리랑카)를 2-0(21-9 21-10)으로 제압했다.

[이치노미야 로이터=뉴스핌] 안세영이 23일(한국시간) 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배드민턴 단체 일본과의 4강전에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다.

이번 대회 배드민턴 개인전은 5일 안에 모든 일정을 소화해야 해 안세영도 이날 32강과 16강을 모두 치르는 강행군에 나섰다.

64강을 부전승으로 통과한 안세영 앞서 열린 32강에서 세계 426위 카밀라 스마굴로바(카자흐스탄)를 20분 만에 2-0(21-5 21-5)으로 완파했다.

안세영은 약 7시간 만에 다시 코트에 섰지만, 경기력은 흔들리지 않았다. 16강 1게임을 21-9로 가져온 뒤 2게임에서는 10-10까지 맞섰으나 이후 11점을 연속으로 따내며 35분 만에 승부를 끝냈다.

안세영은 8강에서 세계 5위 랏차녹 인타논(태국)을 만날 가능성이 있다. 대진표상 준결승에서는 세계 4위 천위페이(중국), 결승에서는 세계 3위 야마구치 아카네(일본) 또는 세계 2위 왕즈이(중국)와 만날 수 있다.

안세영은 2022 항저우 아시안게임에서 여자 단식과 단체전을 석권했다. 이번 대회 단체전에서는 동메달에 그쳤지만, 단식 정상에 오르면 아시안게임 배드민턴 여자 단식 사상 첫 2연패를 달성한다.

안세영은 항저우 대회 이후 2023 세계선수권대회와 2024 파리 올림픽, 2026 아시아선수권대회까지 정상에 오르며 세계 최정상급 기량을 이어왔다.

[서울=뉴스핌] 배드민턴 남자 복식 국가대표 서승재(왼쪽)와 김원호. [사진=BWF]

복식에서도 한국의 메달 도전이 계속됐다. 남자 복식 세계 1위 서승재-김원호 조는 말레이시아의 에런 치아-티 카이 아운 조를 2-0(21-19 21-16)으로 꺾고 8강에 진출했다.

1게임에서 15-17로 뒤졌지만 3점을 연속으로 따내 역전에 성공했고, 2게임에서는 11-11에서 6연속 득점을 올리며 승기를 잡았다.

여자 복식 세계 2위 이소희-백하나 조도 세계 11위 페브리아나 드위푸지 쿠수마-메일리사 트리아스 푸스피타사리(인도네시아) 조를 2-1(21-16 15-21 21-9)로 꺾고 8강에 올랐다.

남자 복식 강민혁-기동주 조도 웨슬리 고-구보 준스케(싱가포르) 조를 2-0으로 제압해 8강에 합류했다. 반면 여자 단식 김가은은 세계 2위 왕즈이(중국)와 16강을 치르던 중 허벅지 부상으로 기권했다.

여자 복식 김혜정-이연우 조도 세계 1위 류성수-탄닝(중국) 조를 상대로 첫 게임을 따냈지만 1-2(21-19 9-21 18-21)로 역전패해 8강 진출에 실패했다.

남자 단식에서는 유태빈(김천시청)과 최지훈(삼성생명)이 나란히 16강에 진출했다.

football1229@newspim.com