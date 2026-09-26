[프로농구] '아바디아노 결승포' 현대모비스, 시범경기서 LG에 역전승…DB도 SK 제압

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로농구 울산 현대모비스의 새 아시아쿼터 제리 아바디아노(필리핀)가 경기 종료 8.5초 전 역전 결승포를 터뜨리며 강렬한 인상을 남겼다.

현대모비스는 26일 울산 동천체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 오픈매치 데이(시범경기)에서 창원 LG를 85-84로 제압했다.

[서울=뉴스핌] 현대모비스 새 아시아쿼터 제리 아바디아노가 26일 울산 동천체육관에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 오픈매치 데이에서 창원 LG를 상대로 점을 터트리고 있다. [사진=KBL] 2026.09.26 football1229@newspim.com

앞선 경기에서도 승리했던 현대모비스는 오픈매치 데이를 2연승으로 마무리하며 기분 좋게 정규시즌 개막을 준비하게 됐다.

승부를 가른 주인공은 아바디아노였다. 현대모비스가 83-84로 뒤진 경기 종료 8.5초 전 아바디아노가 페이드어웨이 점퍼를 성공해 85-84로 전세를 뒤집었다. 이후 리드를 지키면서 한 점 차 승리를 완성했다.

가드 아바디아노는 이날 21점 4리바운드로 팀 내 최다 득점을 기록했다. 새 외국인 선수 다리우스 베즐리도 20점 7리바운드로 공수에서 존재감을 보였다. 게이지 프림은 18점 14리바운드로 더블더블을 기록했다. 박무빈도 13점 5리바운드를 보탰다.

현대모비스는 전반을 44-41로 앞선 채 마쳤지만 4쿼터 중반 LG의 반격에 밀려 75-76으로 역전을 허용했다. 경기 막판까지 접전이 이어진 가운데 현대모비스가 공격 리바운드를 통해 기회를 이어갔고, 마지막 순간 아바디아노가 해결사로 나서며 경기를 끝냈다.

LG에서는 마레이가 25점 16리바운드로 골밑을 지켰고 양홍석이 18점을 기록했다. 양준석도 11점 10어시스트를 기록했지만, 1점 차 패배로 고개를 숙였다.

[서울=뉴스핌] 원주 DB 헨리 앨런슨(가운데)이 26일 서울 잠실학생체육관에서 2026-2027 KCC 프로농구 오픈매치 데이에서 서울 SK를 상대로 점을 터트린 후 기뻐하고 있다. [사진=한국프로농구연맹] 2026.09.26 football1229@newspim.com

한편 원주 DB는 서울 잠실학생체육관에서 열린 경기에서 서울 SK를 103-85로 제압하고 역시 2연승으로 오픈매치 데이를 마쳤다.

DB는 헨리 앨런슨이 26점 16리바운드로 골밑을 장악했고 레이션 해먼즈도 26점을 기록했다. 앞선 서울 삼성전에서 101-83으로 승리했던 DB는 2경기 연속 100점 이상을 기록했다.

SK에서는 자밀 워니가 29점 13리바운드로 분전했지만 팀의 패배를 막지 못했다.

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