[2026AG] '성인 국제대회 첫 결선' 김지은, 동 수확…소총 부문 12년 만에 포디움 올라

AI 핵심 요약beta
- 김지은은 26일 아시안게임 사격 여자 50m 소총 3자세 결선서 동메달을 땄다.
- 김지은은 348.4점으로 3위에 올라 성인 국제대회 첫 메달을 수확했다.
- 한국은 이 종목 개인전 메달을 12년 만에 추가했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=성인 국제대회 첫 결선에 나선 김지은이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 동메달을 목에 걸었다.
김지은은 26일 일본 아이치현 종합사격장에서 열린 대회 사격 여자 50m 소총 3자세 결선에서 348.4점을 기록했다. 중국 한자위(359.0점)와 장리위앤(358.8점)에 이어 3위에 오른 김지은은 동메달을 목에 걸었다.
한국 선수가 아시안게임 여자 50m 소총 3자세 개인전에서 메달을 획득한 건 2014 인천 대회에서 은메달을 땄던 정미라 이후 12년 만이다.
결선은 22분간 슬사(무릎쏴) 10발과 복사(엎드려쏴) 10발을 자유롭게 사격한 뒤, 입사(서서쏴)에서 순위를 가린다. 첫 입사에서는 5발씩 2차례 사격해 7, 8위가 떨어지고, 다음 입사에선 1발에 1명씩 탈락한다.
격발이 빠른 김지은은 이날 결선에서 과감한 사격으로 초반부터 선두권을 달렸다. 슬사에서 103.3점을 쏘며 아리나 말리놉스카야(카자흐스탄·103.4점)에 0.1점 뒤진 2위에 자리했다. 이어 김지은은 복사에서 103.0점을 쏘며 중간 합계 206.3점으로 2위를 유지했다.
하지만 입사에 돌입 후 김지은은 첫 5발에서 50.0에 그쳐 합계 256.3점으로 5위까지 떨어졌다. 이후 5발에서 51.3점을 추가해 307.6점을 기록해 4위로 올랐다.
한 발마다 순위가 갈리는 상황에서 10.5점으로 다시 2위에 올랐던 김지은은 9.5점으로 다시 4위에 떨어졌다. 하지만 10.5점을 쏜 후 3위였던 틸로타마 센(인도)이 9.4점에 그쳐 동메달을 확보했다. 김지은은 마지막 발에 10.3점을 쐈지만, 순위를 뒤집기엔 역부족이었다.
이날 금메달을 딴 한자위는 아시아 신기록을 달성하기도 했다.
한편 김지은을 포함해 김보경, 오세희는 단체전에서 아쉽게 6위에 그쳐 메달 수확이 불발됐다.
willowdy@newspim.com