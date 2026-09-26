[2026AG] 카누 최민규-선민주, 혼성 카약 500m 은메달…한국 카누 하루 銀 2

AI 핵심 요약beta
- 최민규와 선민주가 26일 카누 혼성 K2 500m 은메달을 땄다.
- 결승에서 1분 40초 349를 기록해 중국에 0.905초 뒤졌다.
- 한국 카누는 이번 대회 금 2개와 은 2개를 기록했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 최민규(34)-선민주(21)가 2026 아이치·나고야 아시안게임 카누 스프린트 혼성 카약 2인승 500m에서 은메달을 획득했다. 한국 카누의 이번 대회 성적은 금메달 2개와 은메달 2개가 됐다.
최민규-선민주는 26일 일본 아이치현 미요시 레이크 카누 코스에서 열린 대회 혼성 카약 2인승 500m 결승에서 1분 40초 349를 기록해 2위로 결승선을 통과했다.
금메달은 1분 39초 444를 기록한 리천하오-장루시(중국) 조가 차지했다. 최민규-선민주와의 격차는 0.905초였다. 후쿠다 린-이노우에 아키히로(일본) 조의 일본은 1분 40초 720으로 동메달을 획득했다. 한국과 일본의 차이는 0.371초였다.
최민규는 이번 대회 두 번째 메달을 목에 걸었다. 앞서 조광희, 김효빈, 장상원과 남자 카약 4인승(K4) 500m에 출전해 한국의 아시안게임 이 종목 사상 첫 금메달을 합작한 데 이어 혼성 종목에서도 은메달을 목에 걸었다.
한국 카누는 이번 대회에서 연이어 메달을 추가하고 있다. 조광희와 김효빈은 남자 카약 2인승(K2) 500m 결승에서 1분 31초 859로 금메달을 획득했다. 두 선수는 K4 500m에 이어 두 번째 금메달을 따내며 이번 대회 한국 선수단 첫 2관왕에 올랐다.
이날 남자 카약 1인승 500m에서도 장상원이 은메달을 보탰다. 장상원은 1분 44초 433으로 샤흐리요르 마흐카모프(우즈베키스탄·1분 43초 642)에 이어 2위를 차지했다. 동메달을 획득한 드미트리 홀모고로프(카자흐스탄·1분 44초 453)와는 불과 0.02초 차였다.
한국 카누는 남자 K4 500m와 K2 500m에서 금메달 2개, 남자 K1 500m와 혼성 K2 500m에서 은메달 2개를 따내며 이번 대회 메달을 4개로 늘렸다.
football1229@newspim.com