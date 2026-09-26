[2026AG] 韓 남녀 마라톤 완주…박민호 8위·김홍록 10위·최경선 12위·임예진 16위

AI 핵심 요약beta
- 한국 남녀 마라톤이 26일 아시안게임 메달권에 실패했다.
- 박민호는 8위, 김홍록은 10위로 남자부를 마쳤다.
- 최경선 12위·임예진 16위로 여자부도 메달을 놓쳤다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 남녀 마라톤이 2026 아이치·나고야 아시안게임에서 메달권 진입에 실패했다.
박민호는 26일 일본 나고야 도로 코스에서 열린 남자 마라톤에서 42.195㎞ 풀코스를 2시간15분35초에 완주해 19명의 출전 선수 중 8위를 기록했다. 박민호는 15㎞ 구간까지 선두권에 있다가 20㎞ 인근 지점부터 뒤로 밀렸다.
함께 출전한 김홍록은 2시간18분27초로 10위에 그쳤다.
이번 대회 우승은 야마시타 이치다카(2시간10분49초·일본), 은메달은 사완 바르왈(2시간11분37초·인도), 동메달은 펑페이유(2시간12분13초·중국)가 차지했다. 2022 항저우 아시안게임에서 은메달을 땄던 북한의 한일룡은 2시간12분21초로 4위를 기록했다.
한국 남자 마라톤이 아시안게임에서 메달을 획득한 건 2010년 광저우 대회 지영준(금메달)이 마지막이다.
여자부 경기에 나선 최경선은 2시간 41분 31초로 12위에, 임예진은 2시간 58분 16초로 16위를 기록했다.
이날 여자부 경기 중 비가 내리면서 야다 미쿠니(일본)와 로즈 시티에네이(바레인)가 충돌하는 사고가 발생했다. 다행히 큰 부상으로 이어지지는 않았다. 우승은 하브테 시타예(2시간 27분 31초·바레인)에게 돌아갔고, 개인 최고 기록을 세운 시렌쿠오무(2시간 27분 43초·중국)가 은메달을 목에 걸었다.
앞서 아찔한 사고가 났던 야다는 2시간 27분 56초를 기록하며 세 번째로 결승선을 통과했다. 시티에네이는 2시간 29분 51초로 전체 5위를 기록했다.
willowdy@newspim.com