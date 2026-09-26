[2026AG] 신유빈, 탁구 여자 단식 8강 진출…대회 세 번째 메달 도전

AI 핵심 요약beta
- 신유빈이 26일 아시안게임 여자단식 8강에 올랐다.
- 신유빈은 아카셰바를 4-0으로 완파했다.
- 신유빈은 왕만위와 준결승 진출을 다툰다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 탁구 간판 신유빈(대한항공·세계랭킹 11위)이 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 단식 8강에 올랐다.
신유빈은 26일 일본 아이치현 도요타 스카이홀 도요타에서 열린 대회 탁구 여자 단식 16강에서 카자흐스탄의 자우레시 아카셰바(세계 115위)를 4-0(11-7 11-5 11-5 11-4)으로 완파했다.
경기 시간은 22분에 불과했다. 신유빈은 1게임 초반 다소 고전했지만 후반 집중력을 높여 11-7로 가져왔다. 이후에는 상대를 압도했다. 2·3게임을 연달아 11-5로 따낸 뒤 4게임도 11-4로 마무리했다.
8강에 오른 신유빈은 이날 오후 4시 15분 세계 1위 왕만위(중국)와 준결승 진출을 다툰다. 왕만위는 16강에서 두호이켐(홍콩)을 4-1(11-9 9-11 11-3 11-9 11-5)로 제압했다.
신유빈은 이번 대회 세 번째 메달을 노린다. 앞서 여자 단체전에서 동메달을 획득했고 임종훈(한국거래소)과 출전한 혼합복식에서도 동메달을 목에 걸었다.
여자 단식에서는 아시안게임 2회 연속 메달에 도전한다. 신유빈은 2022 항저우 대회 여자 단식에서 동메달을 획득했다.
신유빈은 이날 오후 주천희(삼성생명)와 여자 복식 8강에도 출전한다.
football1229@newspim.com