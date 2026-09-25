[2026AG] '0.06초 모자랐다' 조엘진, 육상 남자 100m 4위…비웨사는 5위

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 육상 단거리 기대주 나마디 조엘진(예천군청)이 생애 첫 아시안게임 남자 100m에서 4위에 올랐다. 함께 결선에 나선 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)도 5위를 기록하며 선전했지만 44년 만의 메달에는 닿지 못했다.

나마디 조엘진은 25일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 100m 결선에서 10초 17로 결승선을 통과해 4위를 기록했다. 동메달과의 격차는 불과 0.06초였다.

[서울=뉴스핌] 한국 단거리 간판인 비웨사(왼쪽)와 나마디 조엘진. [사진 = 비웨사 SNS, 조엘진 SNS] 2026.09.14 wcn05002@newspim.com

조엘진은 이번 대회에서 꾸준한 레이스를 펼쳤다. 전날(24일) 예선에서 10초 23을 기록하며 조 1위로 준결승에 진출했고, 준결승에서는 기록을 10초 17까지 끌어올리며 조 1위로 결선 티켓을 거머쥐었다.

결선에서도 준결승과 같은 10초 17을 기록하며 메달 경쟁을 펼쳤지만 마지막 한 끗이 부족했다.

조엘진은 한국인 어머니와 나이지리아 육상 멀리뛰기 선수 출신 아버지 사이에서 태어나 초등학교 5학년 때 육상에 입문했다. 올해 4월 국내 대회에서 10초 19로 개인 최고 기록을 세운 뒤 7월 일본 니가타현 육상경기선수권에서는 10초 13까지 단축하며 한국 남자 100m 역대 공동 2위 기록을 작성했다.

함께 출전한 비웨사도 결선 무대를 밟았다. 예선에서 10초 23을 기록한 비웨사는 준결승에서 10초 22로 조 3위에 오른 뒤 기록 상위 선수 자격으로 결선에 합류했다. 결선에서는 다시 기록을 10초 19까지 줄였지만 조엘진에 이어 5위로 대회를 마쳤다.

한국 육상이 아시안게임 남자 100m 결선에서 두 명의 선수를 동시에 앞세워 메달에 도전했지만 44년 만의 시상대 복귀는 다음으로 미뤄졌다.

한국의 아시안게임 남자 100m 메달은 1978 방콕 대회 서말구의 동메달과 1982 뉴델리 대회 장재근의 은메달이 전부다. 이후 한국 선수는 한 번도 이 종목 시상대에 오르지 못했다.

금메달은 태국의 푸리폰 분손이 9초 90의 대회 신기록으로 차지했다. 오만 선수들이 10초 04와 10초 11로 각각 은메달과 동메달을 가져갔다.

비록 메달은 놓쳤지만 조엘진과 비웨사가 나란히 결선에서 4, 5위를 차지하면서 한국 남자 단거리의 가능성을 확인했다. 특히 첫 아시안게임에서 메달까지 0.06초 차로 접근한 조엘진은 한국 육상이 44년 동안 기다려온 남자 100m 메달에 한층 가까워졌다.

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