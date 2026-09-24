[2026AG] 조엘진·비웨사, 육상 남자 100ｍ 나란히 10초23 준결 진출

AI 핵심 요약beta
- 조엘진과 비웨사가 24일 아시안게임 남자 100ｍ 예선을 통과했다.
- 두 선수는 모두 10초23을 기록해 준결선에 올랐다.
- 한국 단거리 쌍두마차가 메달 도전을 이어갔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자 육상 단거리의 '쌍두마차' 나마디 조엘진(예천군청)과 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)가 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 100m 예선을 나란히 통과하며 준결선 무대에 안착했다.
두 선수는 24일 일본 아이치현 나고야의 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 100ｍ 예선에서 소름 돋게 똑같은 기록을 전광판에 새기며 차세대 스프린터의 저력을 과시했다. 경기 후 대회 조직위원회는 1천분의 1초까지 계산한 전체 순위를 발표했다. 조엘진은 10초223으로 전체 5위, 비웨사는 10초230으로 전체 6위 기록을 썼다.
먼저 출발한 나마디 조엘진은 예선 2조 경기에서 10초 23의 기록으로 조 1위를 차지했다. 초반 스타트 반응은 다소 늦었지만 레이스 중반 이후 폭발적인 스퍼트를 뿜어내며 고이케 유키(일본), 천원푸(대만) 등 경쟁자들을 여유 있게 따돌리고 가장 먼저 결승선을 통과했다.
이어 3조에 출전한 비웨사 역시 10초 23을 기록하며 조 2위로 준결선행 티켓을 거머쥐었다. 오만의 강호 알리 알발루시(10초 06)의 뒤를 이어 두 번째로 골인한 비웨사 역시 쾌조의 컨디션을 증명했다.
남자 100m는 각 조 1~3위 선수와 이들을 제외한 전체 기록 상위 6명이 준결선에 진출하는 방식으로 진행된다. 두 선수 모두 여유 있게 준결선 진출을 확정 지으며 메달 획득을 향한 청신호를 밝혔다.
나마디 조엘진과 비웨사는 한국 단거리의 현재이자 미래를 이끄는 간판 스프린터다. 두 선수는 올해 나란히 10초 13을 마크하며 한국 역대 2위 타이기록을 보유하고 있다. 이는 한국 육상의 레전드 김국영 현 여자육상 단거리 대표팀 코치가 2017년 세운 한국기록(10초 07)에 불과 0.06초 뒤진 기록이다.
이번 대회 강력한 우승 후보로 꼽히는 태국의 푸리폴 분손은 예선 1조에서 9초 95라는 압도적인 시즌 베스트 기록을 세우며 가볍게 준결선에 올랐다. 북한의 조금령도 예선 1조에서 10초 55의 기록으로 레이스를 마쳤다.
앞서 열린 여자 100m 예선에서도 서지현(진천군청)과 김주하(시흥시청)가 나란히 각 조 3위에 오르며 개인 최고 기록을 경신하고 준결선에 동반 진출했다.
psoq1337@newspim.com