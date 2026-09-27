올가을 한미일 오픈월드 대전…붉은사막 DLC, GTA6·젤다 사이 존재감 시험대

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[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 올가을 글로벌 게임 시장에 한국·미국·일본을 대표하는 대형 오픈월드 작품이 잇따라 출격한다.

펄어비스는 10월 16일 '붉은사막 인핸스드'의 첫 다운로드 콘텐츠(DLC) '미지의 여정'을 선보인다. 이어 닌텐도가 11월 5일 '젤다의 전설: 시간의 오카리나'를 닌텐도 스위치2용으로 출시하고, 락스타게임즈는 11월 19일 최대 기대작인 'GTA6'를 내놓는다.

각 작품의 장르와 게임 방식에는 차이가 있지만 넓은 세계를 자유롭게 탐험하고 이용자가 직접 다양한 콘텐츠를 발견한다는 점에서 글로벌 오픈월드 시장의 관심이 집중될 전망이다.

특히 주목할 부분은 기존 초대형 IP인 GTA와 젤다 사이에서 신규 IP로 출발한 붉은사막이 어느 정도 존재감을 유지할 수 있느냐다.

[서울=뉴스핌] 한기진 기자 = 2026.09.23 hkj77@hanmail.net

◆ 10~11월 대작 집중…GTA6·젤다 연이어 출격

올가을 최대 관심작 가운데 하나는 락스타게임즈의 GTA6다.

락스타게임즈는 GTA6를 오는 11월 19일 플레이스테이션5와 엑스박스 시리즈 X·S로 출시한다. 바이스 시티와 리오나이다를 무대로 한 광대한 오픈월드와 높은 자유도를 앞세워 글로벌 게임 시장의 최대 기대작으로 꼽히고 있다.

닌텐도도 11월 5일 '젤다의 전설: 시간의 오카리나'를 닌텐도 스위치2 전용으로 선보인다.

이 작품은 1998년 닌텐도64로 처음 출시된 뒤 젤다 시리즈를 2차원에서 3차원 공간으로 전환한 대표작으로 평가받아왔다. 이번 버전은 그래픽과 음성 컷신, 대사, 조작 등을 대폭 개선해 새로운 세대의 이용자를 겨냥한다.

두 작품 모두 오랜 기간 전 세계 팬층을 쌓아온 초대형 IP라는 점에서 하반기 글로벌 게임시장의 관심을 끌 전망이다.

◆ 신규 IP 붉은사막, 첫 DLC로 두 번째 시험대

한국에서는 펄어비스의 붉은사막이 10월 16일 첫 DLC '미지의 여정'을 출시한다.

GTA와 젤다가 수십 년간 팬층을 구축한 기존 IP인 것과 달리 붉은사막은 펄어비스가 자체 개발한 신규 IP라는 점에서 성격이 다르다.

지난 3월 글로벌 출시된 붉은사막은 출시 첫날 200만장, 4일 만에 300만장, 83일 만에 600만장 판매를 돌파하며 신규 IP로서 빠르게 시장에 안착했다.

이후 펄어비스는 업데이트를 통해 게임 콘텐츠와 편의성을 개선하며 이용자층을 유지해 왔다.

지난 8월 선보인 '붉은사막 인핸스드'에는 신규 컷신과 대사, 일본어·프랑스어·독일어·스페인어·포르투갈어 음성, 아랍어 자막 및 UI 등이 추가됐다.

첫 DLC '미지의 여정'에서는 기존 육지 중심의 탐험 범위가 바다로 확대된다. 이용자가 직접 배를 타고 새로운 섬과 해저 지역을 탐험하고, 새로운 적과 콘텐츠를 경험할 수 있도록 세계관을 확장했다.

붉은사막에 이번 DLC가 중요한 이유는 단순한 추가 콘텐츠 이상의 의미를 갖기 때문이다.

신규 IP가 일회성 판매에 그치지 않고 지속적인 업데이트와 확장 콘텐츠를 통해 글로벌 팬덤을 유지할 수 있는지를 보여주는 첫 시험대이기 때문이다.

특히 직후 젤다와 GTA6라는 글로벌 대형 IP가 잇따라 출시되는 만큼, 붉은사막이 경쟁작 출시 이후에도 이용자 관심과 판매 모멘텀을 유지할 수 있을지가 관건이다.

글로벌 게임 시장에서는 올가을을 계기로 오픈월드 대작 간 경쟁이 다시 본격화될 전망이다. 붉은사막 역시 첫 DLC를 통해 신규 IP에서 장기 프랜차이즈로 성장할 수 있는지를 시험받게 된다.

hkj77@newspim.com