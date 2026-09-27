전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.27 (일) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

노량진4구역이 쏘아올린 '1+1 분양'…곳곳서 추가주택 가격 놓고 갈등

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 노량진4구역이 27일 1+1 분양 추가주택 가격을 조정했다.
  • 조합은 59㎡에 일반분양가 60%를 적용하기로 했다.
  • 조합원들은 기존 약속 파기라며 법적 대응을 검토했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

추가 주택 11.4억 추진에 해당 조합원 반발
북아현2·흑석11도 소송전
대형·중소형 소유자 이해 엇갈려

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정비사업에서 주택 두 채를 받을 수 있는 '1+1 분양'이 조합원 갈등의 불씨가 되고 있다. 자산 활용도를 높이고 임대수익을 기대할 수 있다는 장점이 있으나, 추가주택 가격과 늘어난 사업비를 누가 부담할지를 놓고 조합원 사이의 이해관계가 갈린다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 약속한 분양가 바뀌자 반발…노량진4구역 갈등 확산

27일 정비업계에 따르면 서울 동작구 노량진4구역에서는 최근 1+1 분양 대상자에게 공급할 추가주택 가격을 놓고 조합원 간 갈등이 이어지고 있다.

2022년 노량진4구역이 최초 관리처분계획 인가를 받을 당시 1+1 조합원이 추가로 받는 주택에도 일반 조합원과 같은 조합원 분양가를 적용하기로 했다. 이에 1+1 대상자들은 두 주택 모두 조합원 분양가를 기준으로 공급받는 것으로 사업에 참여했다.

상황이 달라진 것은 올해 사업계획이 크게 바뀌면서다. 동작구는 지난 7월 노량진4구역의 사업시행계획 변경을 인가했다. 최고 층수가 30층에서 35층으로 높아지고 11개동이 8개동으로 줄어드는 등 설계가 대폭 변경됐다. 전체 가구 수도 844가구에서 835가구로 조정됐다. 조합은 변경된 사업계획에 맞춰 조합원 분양신청과 관리처분계획 변경 절차를 다시 밟기로 했다.

이 과정에서 추가주택 가격을 기존처럼 조합원 분양가로 유지할지를 놓고 논쟁이 시작됐다. 공사비와 금융비용이 상승하면서 전체 조합원의 분담금 부담이 커지자 일부 조합원들은 추가주택 가격을 일반분양가에 연동해 조합 수입을 늘려야 한다고 주장했다. 반면 1+1 대상자들은 이미 인가받은 관리처분계획에서 조합원 분양가가 적용된 만큼 이를 뒤늦게 바꿔서는 안 된다고 맞섰다.

조합은 이후 설명회와 대의원 의견수렴 등을 거쳐 추가주택 가격을 조정하는 쪽으로 방향을 잡았다. 최근 열린 대의원회에서는 대상자가 추가로 받는 전용 59㎡ 가격에 예상 일반분양가의 60%를 적용하기로 했다. 조합이 예상한 일반분양가 19억원을 기준으로 하면 11억4000만원이다.

현재 잠정 전용 59㎡ 조합원 분양가가 5억원대 초반인 만큼 대상자의 추가주택 부담은 기존 예상보다 크게 늘어나는 셈이다. 전체 조합원 372명 가운데 1+1 대상자는 78명이다. 조합 측은 "60% 적용과 함께 가격 분쟁에 대비한 350억원 규모의 유보금 편성, 선택품목과 선호층 배정 등의 보완책도 마련하고 있다"고 말했다.

다만 1+1 조합원들의 반발은 여전하다. 이들은 관리처분계획인가 당시 추가주택에도 조합원 분양가를 적용하기로 한 만큼 이후 사업계획이 바뀌었다는 이유로 가격 기준까지 다시 정하는 것은 받아들이기 어렵다는 입장이다. 변경안이 조합원 총회를 통과할 경우 법적 대응에 나설 가능성도 거론된다.

◆ 두 채 받는 대신 분담금·세 부담…곳곳서 소송까지

1+1 분양은 종전자산의 가격 또는 기존 주택 면적이 충분한 조합원에게 정비사업 후 주택 두 채를 공급하는 방식이다. 두 주택 가운데 한 채는 전용 60㎡ 이하여야 하며 이 소형주택은 이전고시일 다음 날부터 3년 동안 전매할 수 없다.

조합원 입장에서는 대형주택 한 채 대신 두 채로 자산을 나눠 보유할 수 있다는 것이 가장 큰 장점이다. 한 채에 직접 거주하면서 다른 한 채를 임대해 수익을 얻거나 향후 가족에게 넘기는 방식으로 활용할 수도 있다. 신축 주택 두 채의 가치가 오르면 자산가치 상승 효과도 기대할 수 있다.

그만큼 부담도 따른다. 두 주택의 분양가 합계가 종전자산 권리가액을 웃돌면 추가분담금이 발생한다. 준공 이후 일정 기간 추가주택을 팔지 못하는 데다 두 채를 보유하면서 재산세 등 보유세 부담도 커질 수 있다. 부동산시장과 세제 변화에 따라 1+1 대신 대형주택 한 채를 택하는 조합원이 늘어날 수 있는 이유다.

개별 조합원의 손익을 넘어 조합 전체의 사업성도 문제다. 추가주택을 낮은 가격으로 공급할수록 조합이 일반분양을 통해 확보할 수 있는 수입이 감소할 수 있다. 반면 가격을 일반분양가에 가깝게 올리면 1+1 대상자의 부담이 급격히 커진다. 결국 추가 한 채의 가격을 어디에 맞추느냐에 따라 조합원별 이해득실이 크게 갈리는 구조다.

실제 1+1 분양이 정비사업의 발목을 잡은 사례도 적지 않다. 서대문구 북아현2구역 재개발 조합은 2022년 분양신청 당시 일부 조합원에게 1+1 공급을 제시했지만 사업성 악화 등을 이유로 2024년 이를 없애기로 했다. 이에 반발한 일부 조합원이 총회 결의 등을 문제 삼아 소송에 나서면서 법적 분쟁이 장기간 이어졌다.

동작구 흑석11구역 재개발에서는 추가 주택의 가격이 문제가 됐다. 조합이 1+1 신청자가 추가로 받는 전용 59㎡ 가격을 일반분양가의 95%로 산정하자 조합원 44명이 2022년 관리처분계획을 취소해 달라는 소송을 냈다. 당시 추가주택 가격은 같은 면적의 일반 조합원 분양가보다 1억600만~1억3500만원 높게 책정돼 형평성을 둘러싼 논란이 불거진 바 있다.

◆ "누구에게나 이익 아냐"…대형·중소형 조합원 이해 엇갈려

1+1 분양의 혜택이 모든 조합원에게 똑같이 돌아가지는 않는다는 분석도 있다. 남진 서울시립대 도시공학과 교수 연구진 조사에 따르 전용 120㎡ 이상 대형주택 소유자가 두 채를 분양받을 경우 임대수익과 자산가치 상승 등으로 경제적 이익이 커지는 것으로 나타났다.

반면 이 방식을 선택할 수 없는 중·소형주택 소유자는 결과가 달랐다. 부담은 늘지만 얻는 이익은 크게 달라지지 않아 경제적 효용이 감소하는 것으로 분석됐다. 소형주택을 추가로 건설하면서 가구 수가 늘어나면 공사비 등 전체 사업비가 증가하고, 이 비용을 조합원들이 함께 부담하기 때문이다. 

대형주택 비중이 높을수록 조합원 사이의 차이는 더 벌어졌다. 대형평형 비율이 61%인 사업장은 1+1 방식을 적용했을 때 대형주택 소유자의 경제적 이익이 현재가치 기준 약 30% 증가했다. 중·소형주택 소유자는 약 6% 감소했다. 이 같은 이해관계 차이가 주민 동의를 얻는 데 불리하게 작용하곤 한다.

공사비 상승도 1+1의 사업성을 좌우하는 변수로 분석됐다. 연구진이 공사비와 설계비 등 비용 증가율을 3%에서 9%까지 높여 계산한 결과 1+1을 선택한 대형주택 소유자의 경제적 이익도 평균 약 3000만원 줄었다. 원자재 가격 등이 올라 사업비가 증가할수록 1+1 분양의 경제적 효과가 작아질 수 있다.

남 교수는 "1+1 공급이 재건축 활성화에 언제나 긍정적으로 작용하는 것은 아니다"라며 "사업장마다 대형주택과 소형주택의 비중, 이에 따른 조합원별 비용과 이익이 다른 만큼 모든 정비사업에 같은 방식으로 적용하기보다 구역별 여건을 고려해야 한다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
사진
美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동