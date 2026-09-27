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삼성전기·LG이노텍, 엇갈린 성적표...AI 전환 속도가 갈랐다

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AI 핵심 요약

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  • LG이노텍과 삼성전기의 3분기 실적이 엇갈렸다.
  • LG이노텍은 환율 영향에 3분기 영업이익이 26.3% 줄었다.
  • 삼성전기는 AI용 MLCC·기판 호조로 실적이 뛰었다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

3Q 실적 전망 엇갈려…LG이노텍 '흐림'·삼성전기 '맑음'
삼성전기, MLCC·반도체 기판 등 AI용 수급 불균형 수혜
LG이노텍, 환율 변동에 민감한 카메라모듈...원화 강세에 타격

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 글로벌 스마트폰 부품 시장에서 성장해 온 삼성전기와 LG이노텍의 3분기 실적이 엇갈릴 전망이다. 원화 강세라는 공통 변수에 노출됐지만 인공지능(AI) 서버용 부품 등 고부가 제품 비중에 따라 실적 방어력에서 차이가 나타나고 있어서다.

LG이노텍은 여전히 카메라모듈 중심의 매출 구조로 환율과 주요 고객사 신제품 출하 시기에 실적 변동성이 큰 반면, 삼성전기는 AI 서버용 적층세라믹캐패시터(MLCC)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 등 고부가 부품이 새로운 성장축으로 자리 잡고 있다. 스마트폰 부품에서 출발한 두 회사의 사업 포트폴리오 전환 속도가 실적 차이로 나타나기 시작했다는 분석이다.

LG이노텍 서울 강서구 마곡 본사 전경. [사진=LG이노텍]

◆ 비싼 원가·낮아진 판매가...LG이노텍 실적에 타격

27일 부품 업계와 메리츠증권 등 증권가 리서치 보고서에 따르면, LG이노텍은 당초 전망보다 저조한 실적이 예상된다. 3분기 매출로 5조7003억원, 영업이익으로 1501억원을 기록할 전망이다. 전년 동기 대비 매출은 6.2% 증가하지만, 영업이익은 26.3% 감소한 수준이다.

업계에서는 LG이노텍의 실적이 당초 예상보다 저조한 이유로 환율을 꼽고 있다. LG이노텍 매출 상당 부분을 차지하는 카메라모듈 사업은 원재료 매입과 완성품 출하 사이 시차로 인해 단기 환율 변동에 민감하다.

원달러 환율은 지난 7월 초 최고 1559원까지 치솟았다가 23일 기준 1350원까지 낮아졌다. 원재료 매입 원가는 고환율 구간에, 완성품 출하 가격은 최근 낮아진 환율 구간에 있다.

LG이노텍과 같이 해외 매출이 95% 이상인 수출 기업들은 환율 변동에 영향을 크게 받는다. 업계에서는 환율 100원이 떨어질 때마다 연간 매출 1조원 가까이 낮아지는 것으로 보고 있다.

다행히 카메라모듈 시장에서 LG이노텍이 존재감이 약해지는 것은 아니다. 부품 업계 관계자는 "시장 우려와 달리 점유율과 평균판매단가에는 변화는 크지 않다"며 "구조적 경쟁력 약화보다는 환율과 매출 상당수를 의존하는 아이폰 신제품 등 출하 지연의 영향"이라고 분석했다. 

삼성전기 수원사업장 전경. [사진=삼성전기]

◆ AI용 MLCC·기판으로 환율 변동 버틴 삼성전기

역시 해외 매출 95% 이상인 삼성전기는 오히려 예상치보다 좋은 실적을 거둘 것으로 추정된다. KB증권 등에 따르면, 삼성전기는 올해 3분기 매출로 3조8300억원, 영업이익으로 약 6601억원을 기록할 것으로 추정된다. 매출과 영업이익에서 각각 전년 동기 대비 33%, 154% 증가한 실적이다. 기존 3분기 영업이익 컨센서스 4700억원과 비교하면 1900억원 가량 초과 달성할 것으로 추정된다.

삼성전기와 LG이노텍의 차이는 AX 속도에 있다는 분석이다. 삼성전기는 AI 관련 시장에서 LG이노텍 대비 앞서있다. AI 서버 수요가 능가하며 MLCC 사업에서 호황을 누리고 있다. MLCC는 전자회로에서 전력 공급을 안정시키고, 부품간 신호 간섭을 줄이는 부품이다.

특히 고부가 영역에 있는 AI 서버용 MLCC는 삼성전기가 글로벌 점유율 약 40%을 차지하고 있는데, 글로벌 1위인 일본 무라타의 약 45%에 근접한 수준이다. 최근 4개월간 AI서버용 MLCC 장기 공급 계약 누적 규모는 3조3200억원에 달했고, 7000억원 안팎의 추가 계약을 위한 협상도 진행 중이다. 여기에 AI용 MLCC 수급 불균형으로 인해 가격 인상 가능성까지 거론되는 상황이다. 

삼성전기 관계자는 "최근 경쟁사에서도 범용 MLCC 제품을 단종하고 AI용 제품에 집중하는 등 AI용 고부가제품 시장이 커지고 있다"며 "삼성전기는 이미 고부가 MLCC 시장에 많은 투자를 하고 있다"고 말했다. 

두 회사의 AI가속기용 반도체 기판인 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA) 사업 상업화 시점에서도 차이가 있다. 삼성전기는 삼성전기가 2021년 1조9000억원 규모 시설 투자를 단행한 뒤 2022년 10월 국내 최초로 양산에 돌입했다. 반도체기판 사업을 수행하는 패키지솔루션 부문의 매출 기여도는 22% 수준이다.

LG이노텍은 2021년 사업 진출을 공식화한 후발주자다. 지난 9일 KPCA쇼 2026에서 처음 공개한 대면적(한 변 100㎜ 초과) AI가속기용 FC-BGA의 양산 목표는 2027년으로, 아직 매출에 기여하지 못하고 있다. 패키지솔루션 부문의 매출 기여도는 약 8.5% 수준이고, 카메라모듈 사업이 속한 광학솔루션 부문은 전체의 82.5%를 차지한다. 

raul1649@newspim.com

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유시민 "李대통령 국민 속여" 靑 "왜곡" [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 청와대는 24일 현 정부의 검찰개혁을 두고 유시민 작가가 '이재명 대통령이 국민을 속였다'는 취지로 발언한 것에 대해 "대통령의 검찰개혁 의지를 사실과 다르게 왜곡하는 것에 유감"이라고 밝혔다. 청와대는 이날 언론공지를 통해 "근거 없는 비난성 주장이 계속되는 것에 대해 사실 관계를 확인 중"이라며 이같이 밝혔다. 그러면서 청와대는 유 작가에 대해 법적 대응을 검토 중이라는 일부 언론 보도에 "법적 대응 여부는 결정된 바 없다"고 선을 그었다. 청와대 전경 [사진=뉴스핌 DB] 유 작가는 지난 22일 미디어오늘 유튜브 방송에 출연해 "이 대통령이 생각한 검찰 개혁은 우리가 생각한 검찰 개혁, 더불어민주당 입장, 대통령의 공약이라고 얘기했던 것과는 완전히 다른 것이었다"며 "대통령이 지금까지 국민을 속인 것"이라고 주장했다. 이 대통령은 지난 18일 기자회견에서 "검찰 개혁은 수사와 기소를 분리하는 게 목표다. 원래 최대치의 검찰 개혁의 목표는 이랬다. '검사들이 수사를 담당하는 검사, 기소 즉 소추를 담당하는 검사를 분리해서 수사하는 검사가 기소 역할을 겸하지 못하게 하자', '그리고 이걸 분리해서 법무부 안에 수사 담당하는 기관, 소추 담당하는 기관을 나누자' 이거였다"고 말한 바 있다. 유 작가는 당시 이 대통령의 기자회견 발언을 두고 '대통령이 이제까지 국민을 속인 것'이라는 취지로 주장한 것이다.  유 작가는 "이 대통령은 법무부 안에 '수사를 하는 검찰'과 '기소를 하는 검찰'을 나누는 것이 원래 검찰 개혁의 최대치라고 말했다. 이를 보면서 충격을 받았다"며 "저는 단 한 번도 그런 말을 들어본 적이 없었다"고도 주장했다. pcjay@newspim.com 2026-09-24 18:31
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美법원, CNN 등 출입 복원 명령 [시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 CNN과 MS NOW, 폴리티코 등 3개 언론사의 백악관 출입을 금지한 조치에 대해 미 연방법원이 제동을 걸었다. 24일(현지시각) 법원은 해당 언론사 기자들의 출입증을 즉시 복원하도록 명령했고, 백악관은 오전 한때 기자들의 출입이 계속 제한되는 혼선이 빚어진 뒤 이날 정오께 출입을 재허용했다. ◆ 美법원 "출입증 취소, 적법절차 위반 가능성"…백악관 결국 복원 미 워싱턴DC 연방법원의 팀 켈리 판사는 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 트럼프 행정부를 상대로 제기한 소송에서 이들 언론사 기자들의 백악관 출입증을 즉시 복원하도록 명령했다. 이번 임시명령은 14일간 효력이 유지된다. 켈리 판사는 백악관이 기자들의 출입증을 취소한 조치가 헌법상 적법절차 권리를 침해했을 가능성이 높다고 판단했다. 또 출입 금지를 정당화하기 위해 행정부가 제시한 국가안보 논리에 대해서도 의문을 제기했다. 법원 결정문에서 켈리 판사는 출입증 취소가 실제로 국가안보를 보호할 것이라는 주장에 충분한 사실적 근거가 없다고 지적했다. 켈리 판사는 트럼프 대통령이 2017년 첫 임기 당시 지명한 판사다. 법원의 복원 명령이 나온 뒤에도 한때 세 언론사 기자들의 백악관 출입이 제한됐다. 이에 CNN과 MS NOW, 폴리티코는 법원에 긴급 심리를 요청했다. 폴리티코는 자사 기자의 출입증이 압수됐다고 밝혔고, CNN과 MS NOW 기자들도 백악관 출입을 거부당했다고 전했다. 백악관 언론운영 담당 책임자인 마이카 스토퍼리치는 법원에 제출한 서류에서 백악관이 오전 7시25분부터 기자들의 출입증 복구 절차에 들어갔으며, 오전 9시55분께 백악관 언론팀이 출입구에 출입증을 가져다 놓았다고 밝혔다. 이후 세 언론사 기자들의 백악관 출입은 이날 정오께 재개됐다. ◆ 트럼프 "허구·거짓말"…시진핑 방미 당일 TV 풀 취재도 중단 트럼프 대통령은 지난 18일 소셜미디어를 통해 CNN과 MS NOW, 폴리티코가 대통령을 취재하면서 "허구와 거짓말"을 끊임없이 보도하고 있다며 백악관 출입을 금지했다. 트럼프 대통령은 해당 조치를 국가안보 문제와 연결했다. 법무부 역시 이들 언론사의 일부 보도가 국가안보를 위협한다고 주장하면서 미사일 비축량과 백악관 무도회장 건설 등에 관한 보도를 사례로 들었다. 반면 세 언론사는 출입 금지 조치가 미국 수정헌법 제1조가 보장하는 언론의 자유와 적법절차 권리를 침해한다며 소송을 제기했다. 켈리 판사는 현재 기록만으로는 출입증 취소가 국가안보 보호에 필요했다는 행정부의 주장을 뒷받침할 충분한 근거가 없다고 판단했다. 이번 사태는 트럼프 대통령이 유엔총회 참석과 시진핑 중국 국가주석의 백악관 방문 등 주요 외교 일정을 소화하는 가운데 발생했다. CNN은 ABC, CBS, FOX뉴스, NBC와 함께 백악관 TV 풀을 구성하는 5개 언론사 중 하나다. TV 풀은 대통령 관련 취재를 분담하고 촬영 영상을 다른 언론사에 제공한다. CNN 등에 대한 출입 금지 이후 TV 풀에 참여하는 언론사들은 CNN과의 연대 차원에서 공동 취재를 중단했다. 이에 따라 시 주석이 목요일 오전 백악관 사우스론에 도착했을 당시 TV 풀 카메라가 설치되지 않았고, FOX뉴스와 MS NOW, CNN은 두 정상의 도착 행사를 생중계하지 않았다. 트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 시 주석을 환영하면서 사진기자들을 향해 중국 기자들이 가장 우호적인 언론인들이라는 취지의 농담을 하기도 했다. 한편 켈리 판사의 결정은 트럼프 대통령이 또 다른 언론 관련 소송에서 법적 차질을 겪은 지 하루 만에 나왔다. 아이오와주 법원은 전날 트럼프 대통령이 2024년 대선을 앞두고 발표된 여론조사와 관련해 디모인 레지스터 신문과 여론조사 전문가 J. 앤 셀저 등을 상대로 제기한 소송을 기각했다. 스콧 비티 아이오와 지방법원 판사는 해당 여론조사가 법적으로 보호되는 표현에 해당한다고 판단했다. 9월 24일(현지시각) CNN 백악관 특파원 베시 클라인이 출입 복원을 명령한 법원의 결정에 따라 출입 권한을 되찾은 후 백악관에서 취재 업무를 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] kwonjiun@newspim.com 2026-09-25 07:14

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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