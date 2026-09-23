경기도, 피지컬 AI 도입 확대 정책간담회 개최..."산업 생태계 활성화"

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도의회·기업·대학·연구기관 등 50여 명 참석...초기 투자 부담 해소책 모색

10월 발대식 앞두고 '경기도 피지컬 AI 협의체' 2차 준비회의 병행

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 지난 22일 경기도경제과학진흥원 R&DB센터 대회의실에서 '경기도 실물 인공지능(피지컬 AI) 생태계 활성화를 위한 정책간담회'를 열고 도내 제조기업의 피지컬 AI 도입 확대와 산업 생태계 조성 방안을 논의했다고 23일 밝혔다.

경기도는 지난 22일 경기도경제과학진흥원 R&DB센터 대회의실에서 '경기도 실물 인공지능(피지컬 AI) 생태계 활성화를 위한 정책간담회'를 열고 도내 제조기업의 피지컬 AI 도입 확대와 산업 생태계 조성 방안을 논의했다. [사진=경기도]

도에 따르면 이날 간담회에는 김태형 경기도의회 미래과학협력위원장을 비롯해 오남석 부위원장, 전석훈 의원, 레인보우로보틱스, 마음AI 등 유관 기업 및 대학·연구기관·협회·지자체 관계자 50여 명이 참석했다.

피지컬 AI는 로봇이나 기계 등 자율 시스템이 실제 물리 환경에서 주변을 인식하고 판단해 작업을 수행하는 차세대 기술이다. 경기도는 사업비 30억 800만 원을 투입해 피지컬 AI 확산센터를 구축하고 기업 도입 컨설팅과 실증, 전문 교육을 추진하고 있다.

참석자들은 현장에서 제조기업들이 겪는 초기 투자비 부담, ROI(투자 대비 효과) 검증 문제, 전문 인력 부족 등을 공유했다. 이어 중국산 로봇의 가격 공세 속에서 국산 제품 도입 지원 필요성과 소규모 실증(PoC), 표준 수요서식을 활용한 사전 매칭, 분야별 매칭데이 운영 등 대안을 제시했다.

경기도는 지난 22일 경기도경제과학진흥원 R&DB센터 대회의실에서 '경기도 실물 인공지능(피지컬 AI) 생태계 활성화를 위한 정책간담회'를 열고 도내 제조기업의 피지컬 AI 도입 확대와 산업 생태계 조성 방안을 논의했다. [사진=경기도]

간담회 후에는 오는 10월 공식 발대식을 앞둔 '경기도 피지컬 AI 협의체' 구성을 위한 2차 준비회의가 열렸다. 참석자들은 대표 공정별 분과 구성, 확산센터 내 실증공간 활용, 시스템통합(SI) 기업 참여 확대 방안 등을 점검했다.

이수재 경기도 AI산업육성과장은 "현장의 기술 수요를 지원사업과 정밀하게 연결해 피지컬 AI 도입 기업의 시행착오와 비용 부담을 최소화하겠다"며 "기업·대학·연구기관·협회가 지속 협력하는 견고한 산업 생태계를 구축할 것"이라고 말했다.

1141world@newspim.com