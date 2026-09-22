[2026AG] 日 진출 확정한 이다현, 한일전 최고 관심사로 급부상…"배우 같은 얼굴"

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=일본 열도가 한국 국가대표 미들블로커 이다현(NEC 레드로케츠)에게 푹 빠졌다.

한국은 지난 21일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 일본과 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자배구 준결승전에서 0-3(20-25 22-25 16-25)으로 완패했다. 2014 인천 대회 후 12년 만의 결승 진출에 실패했다.

[서울=뉴스핌] 배구선수 이다현. [사진=KOVO] 2026.09.22 willowdy@newspim.com

일본의 완승이지만, 경기장 밖 분위기는 사뭇 다르다. 키 185cm의 장신 미녀 선수 이다현에 열광하고 있다. 일본 매체 '코코카라', '디 앤서'는 이다현의 사진을 따로 올리며, 이다현의 높은 인기를 실감하게 했다.

일본 누리꾼은 "배우 같은 얼굴", "한 눈에 반했다", "일본을 응원하고 있지만, 역시 이다현에 눈길이 간다" 등의 반응을 남겼다.

2001년생이자, 중앙여고를 졸업한 이다현은 2019-20 1라운드 2순위로 현대건설의 지명을 받았다. 지난 2024-25시즌 팀 우승 후 흥국생명으로 이적했다.

이다현은 이번 시즌을 앞두고 일본 SV리그 NEC 레드 로켓츠로 임대 이적하게 됐다. V-리그 선수의 일본 리그 직행은 지난 2009년 김연경의 JT마블러스 이적 이후 17년 만이다.

이다현은 2021-22시즌과 2024-25시즌 두 차례 최고의 선수를 뽑는 V-리그 베스트 7에 선정됐다. 이외에도 국가대표 미들블로커로도 활약하고 있다.

[서울=뉴스핌] 배구선수 이다현. [사진=KOVO] 2026.09.22 willowdy@newspim.com

과거 대통령배 배구대회에서 신인상을 받았던 배구선수 류연수의 딸이자, 지난 2024-25시즌 V리그 1라운드 4순위로 KB손해보험의 지명을 받은 이준영의 누나이기도 하다.

일본으로 활동 무대를 옮긴 이다현은 이적 전부터 아시안게임을 통해 일본팬들의 뜨거운 관심을 받게 됐다.

willowdy@newspim.com