대전시, '국가 반도체 연구소 대전 구축' 국회 토론회 개최

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전시는 22일 국회에서 국가 반도체 연구소 구축 필요성과 추진 방향을 논의하는 토론회를 개최했다고 밝혔다.

토론회는 '메가프로젝트 선도전의 성공을 위한 국가 반도체 연구소의 대전 구축'을 주제로 열렸다. 박범계·박용갑·박정현·장종태·장철민·조승래·황정아 의원이 공동 주최하고 대전시가 주관했다.

22일 국회에서 열린 국가 반도체 연구소 구축 국회 토론회에서 허태정 대전시장 등이 기념촬영을 하고 있다. [사진=대전시] 2026.09.22 nn0416@newspim.com

허태정 대전시장과 정부, 연구기관, 학계, 대학, 기업 관계자 등 100여 명이 참석했다.

윤의준 한국공학한림원 회장은 '메가프로젝트 완수를 위한 국가 반도체 연구소의 필요성과 역할'을 주제로 기조 발제했다.

윤 회장은 AI 수요 확대와 주요국의 반도체 기술 경쟁에 대응하기 위해 첨단 공정 인프라를 갖춘 국가 차원의 종합 반도체 연구 거점이 필요하다고 설명했다.

이어 김형준 차세대지능형반도체사업단장, 최성율 카이스트 연구부총장, 권석준 성균관대 부학장, 김학진 넥스틴 부사장, 진병주 아이에스티이 부사장, 김동준 과학기술정보통신부 원천기술과장이 토론에 참여했다.

참석자들은 국가 반도체 연구소의 주요 기능으로 차세대 반도체 원천기술 개발과 대학·출연연 연구 성과의 산업 연계, 기업 기술 시험·검증, 팹리스·소부장 기업 지원, 인재 양성 등을 제시했다. AI 반도체와 첨단패키징 등 미래 반도체 분야의 연구 기능도 논의됐다.

허태정 시장은 "기업의 생산 투자가 반도체 산업의 성장동력이라면 국가 반도체 연구소는 성장을 지속시키는 기술의 원천이 될 것"이라며 "반도체 메가프로젝트의 성공을 위해 대전이 국가적 역할을 담당하겠다"고 말했다.

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