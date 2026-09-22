대전소방본부, 추석 앞두고 요양시설 화재안전 점검

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 추석 연휴를 앞두고 거동이 불편한 입소자가 많은 요양시설을 찾아 화재 대응체계를 점검했다.

대전소방본부는 22일 서구 월평동 효인요양원을 방문해 시설 안전관리 실태를 살펴보고 관계자들에게 자율적인 안전관리를 당부했다고 밝혔다.

대전소방본부가 추석을 앞둔 22일 지역 요양원을 찾아 안전실태를 확인했다. [사진=대전소방본부] 2026.09.22 nn0416@newspim.com

이날 점검에서는 24시간 모니터링 체계와 화재 발생 시 초기 대응 절차, 입소자 대피 단계별 대응체계 등을 중점적으로 확인했다.

특히 화재 발생 시 신속한 인명 대피가 어려운 요양시설 특성을 고려해 초기 대응과 피난 과정에서 발생할 수 있는 위험요인을 살피고 현장 관계자들을 대상으로 안전컨설팅도 진행했다.

대전소방본부는 추석 연휴 기간에도 소방안전관리를 강화해 화재 등 각종 안전사고 예방에 나설 방침이다.

이중기 대전소방본부장은 "요양원은 거동이 불편한 입소자가 많아 화재 발생 시 신속한 초기 대응과 안전한 대피가 무엇보다 중요하다"며 "추석 연휴에도 빈틈없는 안전관리로 입소자들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 힘써달라"고 당부했다.

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