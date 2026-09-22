[2026AG] 장우진·오준성·안재현 승리...남자 탁구, 인도와 16강전 3-0

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오후 7시 20분 홍콩과 8강전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 장우진, 오준성(이상 세아), 안재현(한국거래소)이 팀을 이룬 한국 남자 탁구 대표팀이 아시안게임 단체전 8강에 올랐다.

한국은 22일 일본 아이치현 스카이홀 도요타에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 탁구 남자 단체전 16강전에서 인도에 매치 스코어 3-0 완승을 거뒀다. 아시안게임 남자 단체전에서 8회 연속 은메달을 획득했던 한국은 이번 대회 금메달을 목표로 산뜻한 출발을 알렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 자우진(왼쪽부터), 안재현, 오준성. [사진=대한탁구협회] 2026.09.22 psoq1337@newspim.com

첫 번째 주자로 나선 에이스 장우진은 하르미트 데사이에게 게임 스코어 3-1(8-11 11-7 11-8 11-9) 역전승을 거두며 기선 제압에 성공했다. 장우진은 첫 게임을 내줬으나 2게임부터 곧바로 반격에 나서며 3게임을 내리 따냈다.

'막내' 오준성은 두 번째 경기에서 마누시 샤와 풀세트 접전 끝에 게임 스코어 3-2(11-4 8-11 11-13 13-11 11-6) 승리를 거두며 흐름을 이어갔다.

이어 세 번째 주자로 나선 안재현이 마나브 타카르를 게임 스코어 3-1(12-10 11-6 7-11 12-10)로 제압하며 경기를 매듭지었다.

16강전을 완승으로 통과한 한국은 이날 오후 7시 20분 카타르를 3-0으로 꺾고 올라온 홍콩과 준결승 진출을 놓고 맞대결을 펼친다.

psoq1337@newspim.com